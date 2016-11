Volei feminin/ Divizia A1: Meci de trei seturi

Al treilea meci pe teren propriu pentru Stiinta Bacau in mai putin de o saptamâna. Dupa dubla victorie obtinuta luni si marti contra Penicilinei Iasi, care le-a adus calificarea in semifinalele Cupei României, voleibalistele bacauane se prezinta din nou in fata propriilor suporteri.

De data aceasta, in campionat. Misiunea se anunta insa la fel de usoara: sâmbata, de la ora 16.00, Stiintei ii calca pragul CSM Lugoj, o echipa din partea a doua ierarhiei Diviziei A1.

Chiar daca in runda a cincea banatencele au dat lovitura, invingând-o cu 3-2 pe Dinamo, este putin probabil ca jocul de sâmbata, din Sala Sporturilor sa se prelungeasca dincolo de trei seturi. „Intr-adevar, in mod normal, nu ar trebui sa intâmpinam probleme.

Am mai spus-o: nu ma tem decât de propria echipa”, a declarat antrenorul gazdelor, Florin Grapa, care a exemplificat: „La Blaj, de exemplu, am avut 14-6 in primul set si chiar daca intâlneam cea mai buna formatie din campionat, am pierdut setul pe greselile noastre. Nu spun acum ca am fi câstigat neaparat meciul, dar la 1-0 pe seturi se puteau intâmpla multe”.

Studentele nu se confrunta cu probleme de lot, ceea ce presupune ca vor aborda partida contra Lugojului cu garnitura standard.

Programul complet al etapei a noua (sâmbata, 26 noiembrie): SCM Pitesti- Dinamo Bucuresti, Penicilina Iasi- SCM U Craiova, Stiinta Bacau- CSM Lugoj, Medicina Târgu- Mures- Volei Alba Blaj, CSU Galati- Unic Piatra Neamt, CSM Târgoviste- CSM Bucuresti (se joaca duminica, 27 noiembrie, de la ora 15.00/ Digisport).

Clasament

1 Volei Alba Blaj 9 9 0 27-2 26p.

2 CSM Bucuresti 8 6 2 20-6 19p.

3 CSM Târgoviste 8 6 2 20-7 18p.

4 Dinamo Bucuresti 8 6 2 20-9 18p.

5 Stiinta Bacau 8 5 3 17-12 16p.

6 Unic P. Neamt 8 3 5 14-16 11p.

7 SCM Pitesti 8 4 4 13-16 11p.

8 CSM Lugoj 8 4 4 13-17 10p.

9 Medicina Tg. Ms 8 3 5 10-17 8p.

10 Penicilina Iasi 8 2 6 8-18 6p.

11 CSU Galati 9 1 8 4-25 3p.

12 SCM U Craiova 8 0 8 3-24 1p.