Volei feminin/ Divizia A1: Le-am dat cu sala-n cap!

Strasnic final de an pentru voleibalistele Stiintei Bacau! Luni seara, studentele au spulberat cu 3-0 pe Dinamo, asigurindu-si pina in 2017 locul 2 in Divizia A1, dupa campioana Alba Blaj.

Jocul dintre Stiinta si Dinamo, care a arhivat etapa a 14-a a campionatului, a onorat din plin statutul de derby.

Cu un serviciu de nota 10 (nu mai putin de 14 asi in contul Stiintei!), cu un blocaj fantastic si cu un tandem Rogojinaru- Perovic (34 de puncte laolalta) necrutator pe faza de atac, gazdele nu au lasat nicio sansa bucurestencelor.

Nici macar atunci cind Dinamo avea un avantaj consistent pe tabela. Astfel, in primul set, Stiinta a revenit de la 6-11, intrind cu un avans de un punct la cel de-al doilea time-out tehnic.

De aici si pina la finalul actului de debut nu a mai fost loc decit pentru echipa lui Grapa, care s-a impus cu 25-18. Setul doi a fost mult mai strins.

Cel mai strins. Dinamo a inceput ca din pusca: 3-0 si 4-1. Stiinta nu s-a lasat insa impresionata, revenind si desprinzindu-se la 12-8, 16-11 si 20-17. Cind s-a ajuns la 23-21, pe un atac ca din tun al Nikoletei Perovic, se parea ca totul va curge lin pentru 2-0 la general.

Nu a fost asa pentru ca Dinamo a egalat la 23, a blocat-o eficient pe Rogojinaru pentru 24-23 si a fost la un pas de a cistiga punctul 25.

A fost la un pas pe care nu a reusit sa-l faca deoarece Perovic a blocat extraordinar din pozitie de unu la unu pentru 24 egal, scor la care Rogojinaru a mitraliat in doua rinduri defensiva dinamovista: 26-24.

Actul al treilea a fost o nebunie. De la 9-7 pentru Stiinta s-a ajuns la …16-11 pentru Dinamo. Iar de la 16-11 pentru Dinamo, s-a facut 17-16 pe serviciile excelente ale lui Otasevic. Oaspetele au ramas agatat epina la 19-19, dupa care Stiinta, cu Rogojinaru la serviciu (doi asi), a zburdat spre 25-19 si 3-0 la general! Superb sfirsit de set, strasnic final de an!

Stiinta: Zburova 2 puncte (Miclea), Rogojinaru 19, Cazacu 8 (I. Radu 4), Fales 4 (Otasevic 3), Zarkova 7, Perovic 15 (Baltatu), Albu- libero (Manu-libero).