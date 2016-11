Primul meci tare acasa pentru voleibalistele Stiintei Bacau in acest sezon. Azi, in Sala Sporturilor vine lidera, CSM Târgoviste. Azi, in Sala Sporturilor vine lidera, CSM Târgoviste. Ce-i drept, o lidera de circumstanta, in conditiile in care Târgoviste a intâlnit pâna acum doar echipe din jumatatea a doua a clasamentului.

„Nu stiu daca Târgoviste este cea mai buna echipa din campionat, dar stiu ca este o adversara redutabila, asa cum a fost si in sezonul trecut. As spune chiar ca anul acesta au o garnitura mai buna decât anul trecut”, a descris antrenorul Stiintei, Florin Grapa, adversara de azi, care s-a intarit in intersezon cu Ivana Derisilo, Matea Ikic si Bernarda Brcic, ultimele doua sosite din campionatul italian.

„Nu doar CSM Târgviste s-a intarit. Consider ca si noi am ridicat stacheta si am convingerea ca putem câstiga acest joc, care este unul important pentru noi. Totul este ca in trei actiuni ale jocului sa dam dovada de maxima eficienta.

Concret, sa blocam asa cum trebuie, sa ne aparam agresiv si sa preluam bine din serviciu”, a punctat tehnicianul bacauan.

Stiinta revine pe propriul teren dupa un succes clar obtinut sâmbata la Galati, acolo unde principala realizatoare a studentelor a fost Perovic. Un nou succes azi ar garanta bacauancelor accesul pe podium inaintea unui alt mare-meci: cel de sâmbata, din deplasare, cu CSM Bucuresti.

Programul celorlalte jocuri ale etapei a cincea: CSM Lugoj -Dinamo Bucuresti, SCM U Craiova- Volei Alba Blaj, SCM Pitesti- Unic Piatra Neamt, Penicilina Iasi- CSM Bucuresti, Medicina Târgu-Mures- CSU Galati.

Clasament

1 CSM Târgoviste 4 4 0 12-1 12p.

2 Volei Alba Blaj 4 4 0 12-2 11p.

3 CSM Bucuresti 4 3 1 11-3 10p.

4 Stiinta Bacau 4 3 1 11-4 10p.

5 Dinamo Bucuresti 4 3 1 9-5 8p.

6 SCM Pitesti 4 2 2 6-8 6p.

7 Unic P. Neamt 4 1 3 5-9 4p.

8 Medicina Tg. Ms. 4 1 3 4-9 3p.

9 Penicilina Iasi 4 1 3 4-9 3p.

10 CSU Galati 4 1 3 4-10 3p.

11 CSM Lugoj 4 1 3 4-11 2p.

12 SCM U Craiova 4 0 4 1-12 0p.