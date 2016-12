Volei feminin/ Divizia A1: Emotii doar la inceput

Stiinta Bacau a inceput returul Diviziei A1 la volei feminin cu dreptul. Cu o victorie de trei puncte, realizata in trei seturi sâmbata, pe terenul Penicilinei Iasi. Adica acolo unde, in urma cu o saptamâna, Dinamo, viitoarea adversara a Stiintei in campionat, suferise serios pentru un succes in tie-break.

In Copou, studentele au avut emotii doar in primul set, care le-a gasit pe gazde in avantaj la ambele time-out-uri tehnice: 8-3 si 16-13. Plusul de valoare al echipei lui Florin Grapa (la care a stralucit din nou, din postura de „arma secreta”, Irina Radu) s-a manifestat pe finalul partialului de debut, adjudecat de Stiinta la o diferenta de trei puncte. In actul al doilea, bacauancele au facut instructie cu Penicilina, pe care au subordonat-o cu un categoric 25-13, setul trei fiind câstigat de Stiinta la 21.

Pentru Stiinta urmeaza doua super-meciuri, ambele acasa: miercuri, de la ora 17.00, cu turcoaicele de la BBSK Bursa in prima mansa a Cupei Challenge si sâmbata, de la aceeasi ora, cu Dinamo Bucuresti, in etapa a 13-a a Diviziei A1.

La Iasi, Stiinta a evoluat in formula: Zburova, Rogojinaru, Cazacu, Fales, Zarkova, Perovic, Manu-libero. Au mai jucat Miclea, I. Radu, Otasevic, Baltatu si Albu- libero.

Celelalte rezultate ale etapei a 12-a: Dinamo- Unic 3-0, CSM Târgoviste- CSM Lugoj 3-0, CSU Galati- SCM U Craiova 2-3, Medicina Tg. Mures- SCM Pitesti 3-0. Meciul CSM Bucuresti- Alba Blaj s-a disputat ieri.

Clasament: 1) Alba Blaj 32p. (un meci mai putin), 2) Stiinta 28 p., 3) CSM Târgoviste 27p., 4) Dinamo n26p., 5) CSM Bucuresti 25p. (un meci in minus), 6) CSM Lugoj 16p., 7) Unic 14p., 8) Medicina 14p., 9) Penicilina 13p., 10) CSM Pitesti 11p., 11) CSU Galati 4p., 12) SCM U Craiova 4p.

Programul etapei a 13-a (19 decembrie): Stiinta- Dinamo, Penicilina- Medicina, SCM Pitesti- CSU Galati, CSM Lugoj- CSM Bucuresti, Alba Blaj- Unic. Meciul SCM U Craiova- CSM Târgoviste se disputa azi, in devans.