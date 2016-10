Volei/ Divizia A1: Start de campionat

Sâmbata incepe campionatul Diviziei A1 de volei, atât la feminin, cât si la masculin. Reunite in formula completa de-abia cu patru zile inaintea startului, voleibalistele Stiintei incep sezonul acasa, cu un meci programat sâmbata, de la ora 17.00, contra Penicilinei Iasi.

„Chiar daca in pregatiri am invins Penicilina jucând cu rezervele, sunt destul de circumspect. Una sunt meciurile amicale si alta cele de campionat. Iasiul are multe straniere si nu trebuie sa uitam ca la turneul de la Târgu-Mures a invins-o pe Medicina”, a declarat antrenorul Stiintei, Florin Grapa, care acuza si lipsa de omogenitate a unui lot ce incorporeaza cinci elemente noi: Fales, Zburova, Zarkova, Otasevic si Perovic.

Daca prima etapa de campionat le gaseste pe fete pe teren propriu, in schimb voleibalistii Stiintei joaca in deplasare la revenirea in Divizia A1. Si nu oriunde, ci pe terenul vice-campioanei ACS Volei Municipal Zalau, intr-o partida programata sâmbata, de la ora 18.00.

„Avem o misiune foarte dificila, insa obiectivul nostru este acela de a ne testa etapa de etapa in tentativa de a progresa si de a acumula ct mai multe puncte”, a spus antrenorul echipei masculine, Cornel Paduraru.