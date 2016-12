Cultura „Visul unei nopti de iarna” de Florin Stefanescu -



Este titlul spectacolului ce va fi pus in scena de catre elevii clasei a X-a A de la Colegiul National de Arte „George Apostu" in parteneriat cu Filarmonica „Mihail Jora". Evenimentul va avea loc marti, 13 decembrie, de la ora 17.00 la Sala Ateneu si va cuprinde momente de muzica clasica, vocala si instrumentala, muzica usoara, muzica traditionala româneasca, momente coregrafice si colinde. Invitati: pianistul Abel Edison Corban, interpretul de muzica usoara prof. Andrei Ciobanu si Miss Moldova 2016, Malina Avasiloaie.