Asociația Noesis-Enesco Arte și Cultură va organiza, în vara aceasta, un eveniment important în județul Bacău: Festivalul Internațional de Muzică „Masterclass de Interpretare și Tehnică Vocală – Întâlnirile Muzicale Internaționale Georges Enesco”. Evenimentul va avea loc la Casa Memorială „George Enescu – Rosetti-Tescanu, începând cu 13 august, și va beneficia de invitați de excepție: mezzo-soprana Viorica Cortez, soprana Leontina Văduva, pianista Alina Pavalache și regizorul Anda Tăbăcaru-Hogea.

Vor mai fi prezenți directori de operă, compozitori și dirijori, pictori și scriitori. Pentru realizarea proiectului, asociația a cerut sprijinul Consiliului Județean (CJ) Bacău. Costurile ajung la 12.500 de lei, din care 10.000 de lei va fi contribuția județului. „Implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv în promovarea județului Bacău, locul de care este legat marele compozitor, întrucât evenimentul este de înaltă anvergură atât la nivel național, cât și internațional, implicată fiind și Ambasada României în Franța", arată Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Ceilalți parteneri ai asociației sunt Institutul Cultural Român din Paris, Ambasada Franței în România, Muzeul Național „G. Enescu", Opera Națională din Cluj, Conservatorul de Muzică „Marietta Alboni" din Paris, Școala Normală de Muzică „Alfred Cortot" și Filarmonica „Mihail Jora". Pe lângă festivalul din Tescani, proiectul mai cuprinde două concerte susținute de masteranzi în București și Sinaia, apoi Concursul Internațional de Canto „Georges Enesco" de la Paris.

