La o săptămână după ce a participat la Cupa Pro Sport cu grupa de vârstă 2008, Viitorul Bacău a luat din nou drumul Focșaniului. De data aceasta, cu copiii născuți în 2009. Aflați la cel de-al doilea turneu din carieră, puștii antrenați de Giani Căpușă și-au adjudecat „campionatul de bronz” al Cupei Pro Sport. Învinsă în grupa de calificare pentru „campionatul de argint” cu 5-4 de Dacia Unirea Brăila și cu 3-1 de Oțelul Galați, Viitorul și-a continuat participarea în „campionatul de bronz” unde a trecut cu 1-0 de AS Play Bacău și cu 2-1, după executarea loviturilor de departajare (3-3 la finalul timpului regulemantar) de CSM Râmnicu-Sărat. „Sunt mulțumit de comportamentul copiilor. Evident, mai e mult de muncă, dar suntem pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul Giani Căpușă, care a utilizat lotul: Matei Ancuța, Teodor Dănilă, Rareș Pătrățanu, Denis Anasie, Dragoș Radu, Andrei Gaciu, Eduard Husaru, Alin Răucă, Darius Fânaru și Yusuf Sayn. Doi dintre componenții Viitorului și-au adjudecat și premii individuale: Rareș Pătrățanu, cel mai bun fundaș al „campionatului de bronz” și Andrei Gaciu, cel mai bun jucător. 0 SHARES Share Tweet

