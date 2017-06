Top Story VIDEO: Circ gratuit in Consiliul local Bacău de Razvan Bibire -

Mai mult de un sfert de oră consilierul independent Cristian Ghingheș s-a oțărât la primarul Cosmin Necula și la consilieră Ionela Breahnă-Pravăt. Ședința extraordinară a Consiliului local Bacău de astăzi era pe punctul să se încheie fără nimic deosebit, toate punctele de pe ordinea de zi fiind votate în unanimitate, chiar și cele la care a fost nevoie de vot secret. Ultimul punct, însă, cel în care consilierilor li s-a propus să delege un coleg pentru a negocia cu sindicatul din Compania Regională de Apa, a transformat, însă, ședința în circ complet. Mai întâi, liberalul Mircea Fechet a spus că dorește să facă un amendament prin care primarul Necula să fie obligat să negocieze cu sindicaliștii, și nu un consilier local. Primarul tocmai anunțase că sindicatul a decis să amâne pe termen nederminat greva pentru a negocia noul Contract Colectiv de Muncă. Fechet l-a acuzat pe Necula că a refuzat cererile sindicaliștilor de a discuta față în față, lucru pe care edilul Bacaului l-a negat, spunând că sindicaliștii l-au invitat la emisiuni televizate, nu la negocieri. „Până în momentul actual negocierile se purtau așa: sindicatul venea la domnul Găina (fostul director CRAB), se ajungea la primar, primarul se băga sub masă și-i spunea lui Găina să rezolve situația. Dar s-a ajuns într-un punct în care nu mai e nici o legătură între salarii și situația economică a companiei. În calitate de primar, am spus că nu mi se pare normal că aceste negocieri să aibă ca rezultat ca acei angajați cu salarii mari să le aibă și mai mari. Cred că aceia care muncesc efectiv și care stau în apă și repară conductele trebuie să beneficieze de creșteri salariale”-a spus primarul Cosmin Necula. El a mai spus că la CRAB sunt prea multe persoane care plimbă hârtii prin birouri pe salarii foarte mari, lucru care se întâmplă de prea mulți ani. Mircea Fechet a spus că renunță la amendament dacă primarul promite că va lua și el parte la negocierile dintre sindicat și patronat. Ceea ce s-a și întâmplat. Momentul culminant al ședinței s-a petrecut în clipă în care a luat cuvântul consilierul independent Cristian Ghingheș. Acesta, pe un ton extrem de agresiv, a luat-o la rost pe consiliera Ionela Breahnă-Pravăț pe motiv că indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului de Administrație de la CRAB sunt prea mari. Ionela Breahnă-Pravăț l-a rugat să precizeze când a fost mărită ultima oară indemnizația celor din CA, Ghingheș a refuzat iar până la urmă consiliera a spus că de când este ea în consiliul de administrație nu s-au mai făcut majorări, deci nu i se pot imputa ei aceste aspecte. Discuția a degenerat, Ghingheș atacându-l pe primarul Necula pentru că nu a luat atitudine față de membrii CA de la CRAB, unde ar avea prieteni. Consilierul independent i-a atacat și pe liberali, care au oameni în CA. Necula i-a răspuns că, deși a cerut demisia membrilor CĂ, nu-i poate schimba până la terminarea mandatului din cauza legii. Disputa, de o violentă nemaintalnita până acum, în care vorbelor grele ale lui Ghingheș, li s-a răspuns cu ironii acide, a durat mai bine de 15 minute, sub privirile împietrite ale consilierilor locali și ale personalului din aparatul tehnic al Primăriei. Propunerea de delagare a consilieri Ionela Breahnă-Pravăt a fost aprobată, în final, cu 13 voturi pentru și șase abțineri. 2 SHARES Share Tweet

