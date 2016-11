Victorii pe linie pentru bacauani

Bilant super-pozitiv pentru handbalistii juniori III de la CSSM Bacau si CSS Bacau la primul turneu de sala gazduit de joi si pâna duminica de Sala „Orizont”. Cele doua fruntase ale Seriei B din Campionatul National au obtinut câte patru victorii din tot atâtea meciuri.

Merita remarcat apetitul de gol al lui Robert Cojocaru (CSSM), autorul a 46 de goluri la acest turneu, dupa cum trebuie subliniata si victoria palpitanta obtinuta in etapa a doua de CSS Bacau contra galatenilor de la CSS gratie unui gol realizat in ultima secunda de Alexandru Ludu. CSSM-ul pregatit de Valeriu Rugina si Eusebiu Tancau conduce in clasament, cu 26 de puncte, fiind secondata de CSS-ul antrenat de Marius Capusa, care totalizeaza 22 de puncte. Urmatorul turneu de sala va avea loc in al doilea weekend din luna decembrie.

Rezultatele inregistrate de cele doua grupari bacauane la turneul derulat in Sala „Orizont”:

Joi, 10 noiembrie

CSSM Bacau- Scoala nr. 3 Adjud 46-19. CSSM Bacau: Marinescu, Enculesei- R. Cojocaru (19 goluri), Farcas (8), Bran (6), Asavastei (4), Ichim (2), G. Dinu (2), Vl. Balan (2), Frânghiu (1), A. Andrei (1), Feldes (1).CSS Bacau- CSS Tecuci 32-21. CSS Bacau: Uricaru, L. Stefan- Ludu (8 goluri), Kerekes (5), Ad. Ciobanu (5), Badica (4), Andor (3), Chifane (2), Turcu (2), Dârlau 2), Dragomir (1), Druga.



Vineri, 11 noiembrie

CSSM Bacau- CSS Tecuci 38-22. CSSM Bacau: Marinescu, Enculesei- R. Cojocaru (10 goluri), A. Andrei (6), Ichim (5), Asavastei (4), Armanu (4), Bran (4), Frânghiu (3), G. Dinu (1), Vl. Balan (1), Feldes.

CSS Bacau- CSS Galati 22-21. CSS Bacau: Uricaru, L. Stefan- Ludu (7 goluri), Badica (6), Andor (3), Ad. Ciobanu (3), Kerekes (3), Chifane, Turcu.

Sâmbata, 12 noiembrie

CSSM Bacau- CSS Galati 30-26. CSSM Bacau: Marinescu, Enculesei- R. Cojocaru (10 goluri), Bran (6), Farcas (5), A. Andrei (4), Frânghiu (4), Asavastei (1), l. Balan, Armanu, Ichim, Compot.

CSS Bacau- LPS Focsani 22-19. CSS Bacau: Uricaru, L. Stefan- Andor (6 goluri), Kerekes (6), Badica (6), Ludu (2), Ad. Ciobanu (1), Dârlau (1), Chifane, Turcu.

Duminica, 13 noiembrie

CSSM Bacau- LPS Focsani 27-22. CSSM Bacau: Marinescu, Enculesei- R. Cojocaru (7 goluri), Farcas (5), A. Andrei (4), Frânghiu (3), Bran (3), Armanu (3), Ichim (2), Vl. Balan, G. Dinu, Compot, Feldes, Asavastei. CSS Bacau- OK Sport Onesti 37-9. CSS Bacau: Uricaru (1 gol), L. Stefan (1 gol)- Kerekes (9 goluri), Ludu (6), Badica (6), Turcu (5), Dragomir (3), Chifane (3), Andor (2), Ad. Ciobanu (1), Druga.