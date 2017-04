Victorie la Roman

Divizionara C Aerostar Bacau a intrerupt seria rezultatelor nefaste din ultima perioada. Vineri, in etapa a 25-a a Ligii a III-a, echipa antrenata de Misu Ionescu s-a impus cu 2-1 la Roman, pe terenul CSM-ului.

Bacauanii au condus cu 2-0 prin dubla lui Tudorache (min.26 si 55) inainte ca portarul gazdelor, Haraguta, trimis in atac, sa reduca din handicap in min. 82, la o neglijenta a defensivei oaspete. Prin acest succes, aviatorii isi securizeaza locul 4 in clasamentul Seriei I.

Runda urmatoare, programata pe data de 5 mai, Aerostar va reveni pe propriul teren pentru derby-ul cu concitadina Sport Club.

Interesant de remarcat faptul ca Sport Club, care a stat in etapa a 25-a, a pierdut la masa verde jocul cu Atletico Vaslui, dintr-o runda precedenta pentru faptul ca a utilizat un jucator aflat in stare de suspendare.

Este vorba de Dediu, care la vremea respectiva avea patru cartonase galbene si nu avea drept de joc. La meciul respectiv dintre SC Bacau si Atletico Vaslui, oaspetii s-au prezentat pe Letea in efectiv redus. Partida a fost intrerupta in min. 22, la scorul de 4-0 pentru gazde deoarece vasluienii ramasesera in doar sase jucatori.

Contestatia depusa de Atletico Vaslui cu privire la utilizarea lui Dediu a facut ca succesul cu 4-0 al SC-ului sa se transforme intr-un neasteptat 0-3 la masa verde. Si pentru ca tot am amintit de Atletico, sa precizam ca miercuri, 3 mai, Comisia de Disciplina a FRF va decide daca Aerostar va cistiga cu 3-0 meciul cu vasluienii din etapa a 24-a, sau daca nu cumva acesta va fi reprogramat.

Va reamintim ca runda precedenta, vasluienii de la Atletico s-au prezentat cu intirziere la Bacau, pentru jocul cu Aerostar, invocind faptul ca nu au putut ajunge in timp util din cauza drumurilor inzapezite.