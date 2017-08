Sunt peste 330 de străzi în municipiul Bacău, cu tot cu trecători și fundături, prin urmare planul de lucrări din vara aceasta ar trebui să fie unul ambițios. „Ambițiile sunt mari, dar trebuie să plecăm de la bugetul alocat în 2017 pentru întreținerea și reabilitarea străzilor, susține Constantin Scripăț, viceprimarul Bacăului. Întrucât bugetul este limitat, am stabilit niște criterii clare de selectare a străzilor pe care le asfaltăm.” Astfel, trebuie ca pe strada respectivă să nu fie planificate lucrări de investiții în următorii doi ani, pentru ca strada să nu fie spartă după ce a fost asfaltată. Se mai ține cont de starea de degradare a carosabilului. Primele în clasament sunt Arcadie Șeptilici, Prelungirea Bradului și Calea Bârladului, dar ultimele două nu îndeplinesc primul criteriu, pe acestea fiind în curs de execuție lucrări de investiții. Un alt criteriu este nivelul traficului, cele mai traficate străzi, cu cei mai mulți utilizatori, fiind considerate urgențe. În sfârșit, se va încerca acoperirea tuturor cartierelor deoarece „toți cetățenii reclamă că sunt contribuabili și au dreptul să circule în condiții bune.” Fiecare cu trotuarul lui… Plecând de la aceste criterii, în ultima perioadă au fost efectuate lucrări pe străzile Arcadie Șeptilici (CFR), Alexandru Șafran, Narciselor (URA), Tipografilor (cartierul Miorița), Alecu Russo, Toamnei și aleile din jurul Școlii nr. 10 (Cornișa). Urmează să fie asfaltate str. Ciprian Porumbescu (Izvoare), parcarea din fața Complexului Șerbănești, Aleea Avram Iancu (zona Gării) și cea din fața Poliției Locale (lângă Insula de Agrement). „Pe contractul de plombări și ridicarea la cotă a căminelor, răsuflătorilor și gaigherelor, în iulie s-au efectuat lucrări pe străzile Letea, Veronica Micle, Plopilor, Înfrățirii, Cornișa Bistriției, Pictor Andreescu, Alecu Russo, 22 Decembrie, Iosif Cocea, Calea Moinești, Calea Romanului, Bd. Unirii. În prezent se lucrează pe Castanilor și Carpați, apoi urmează Constructorilor și Electricienilor”, a explicat Constantin Scripăț. Mai există un contract în baza căruia au fost amenajate trotuarele de pe Calea Moinești, dar numai cele de pe partea dreaptă deoarece partea stângă a străzii aparține comunei Mărgineni. „E o anomalie, aceiași care afectează lucrările de asfaltare de pe str. Arcadie Șeptilici, arată viceprimarul. Două treimi din stradă se află pe teritoriul municipiului Bacău și o treime pe domeniul comunei Mărgineni, iar pe acest tronson nu avem voie să investim.” 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.