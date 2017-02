Top Story Vicepremierul Sevil Shhaideh a promis bani pentru rezerva de apă a Bacăului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sevil Shhaideh, vicepremierul României și Ministrul al Dezvoltării Regionale, s-a întâlnit cu primarii județului Bacău, marți, la Centrul de Afaceri și Expoziții, temele principale fiind accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și a fondurilor europene. La dezbateri au fost prezenți senatorii Dragoș Benea, PSD, și Viorel Ilie, ALDE, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, și Adrian Gâdea, secretar de stat. „A fost discuție laborioasă și fructuoasă cu primarii județului Bacău, care au ridicat probleme cu caracter general, puține au avut specific local, și foarte mulți au plecat mulțumiți. Nu au fost probleme la care să nu primească un răspuns detaliat”, a declarat Dragoș Benea, în conferința de presă organizată după întâlnirea cu edilii. Senatorul PSD a anunțat că vor urma alte două vizite importante, a Ministrului Transportului și Ministrului Sănătății, a celui din urmă fiind prilejuită de inaugurarea Secției de Radioterapie. Vicepremierul Sevil Shhadeh, la CAEx Bacau Posted by Desteptarea de Bacau on Tuesday, February 28, 2017 Prioritatea PNDL: Servicii de bază în mediul rural Sevil Shhaideh le-a explicat primarilor ce proiecte pot derula prin PNDL, etapa a II-a, și pe fonduri europene. „Prioritatea nr. 1 este asigurarea celor zece servicii de bază, mai ales în mediul rural, mă refer la apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli, creșe, grădinițe, iluminat public. A doua prioritate o reprezintă fondurile europene și am comunicat tuturor că prin unirea celor două ministere, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Fondurilor Europene, vom asigura o corelare mai eficientă a tuturor surselor posibile de finanțare a obiectivelor de investiții, în special a celor din infrastructura locală”, a declarat Sevil Shhaideh. Ea a precizat că, împreună cu directorii unităților de management, s-a angajat ca, la sfârșitul anului, suma pe care România o va rambursa de la Comisia Europeană să fie de 5,2 miliarde de euro. O altă prioritate este reformarea administrației publice, aflându-se în dezbaterea ministerului Codul Administrativ, Legea 215, Statutul aleșilor locali, Statutului funcționarului public etc. Bacăul va avea rezervă de apă Jurnaliștii au cerut informații cu privire la investițiile în autostrăzi și șoseaua de centură, însă vicepremierul a declarat că la aceste întrebări va răspunde Ministrul Transportului. Sevil Shhaideh a precizat că foarte multe dintre nevoile unităților administrativ-teritoriale (UAT) vor fi rezolvate prin PNDL. „Pentru municipiul Bacău avem o discuție aplicată pentru găsirea unei soluții legate de rezerva de apă” a declarat vicepremierul României, adăugând că problema e importantă și trebuie rezolvată anul acesta: „Am discutat cu domnul primar și cu proiectantul și am stabilit că dacă dânșii vor reuși să depună o documentație, un memoriu tehnic, ca să înțelegem și noi care e situația, toată valoarea de finanțare a obiectivului, în mod transparent, îl vom face prin PNDL.” Ulterior, banii vor fi recuperați din fonduri europene.



Blocurile cu bulină, în dezbatere publică A fost abordată și problema spațiilor comerciale care funcționau la parterul blocurilor cu bulină roșie și care au fost închise din cauza riscului seismic. „Pentru a nu duce situația în extreme care nu sunt de bun augur, pe site-ul ministerului există, în dezbatere, un proiect de ordonanță de urgență care reglementează noțiunile de aglomerări umane, astfel încât, acolo unde sunt pânâ în 50 de persoane, să nu mai fie închise spațiile până la consolidare", a afirmat vicepremierul. Ordonanța va rămâne în dezbatere publică încă două săptămâni, apoi va intra în ședință de Guvern. Banii rămân în bugetele locale! S-a mai discutat și despre statutul prefecților și subprefecților, care vor deveni funcții de demnitate publică, dar și despre banii alocați Moldovei, legat de afirmațiile că regiunea noastră a fost și este ocolită la finanțare, defavorizată, în raport cu regiunile din sud și vest. Sevil Shhaideh a contrazis zvonul, afirmând că trebuie ca discuția să se poarte cu cifrele în față: „Regiunea de Nord-Est a primit cea mai mare alocare, peste 800 de milioane de euro, mai mult decât alte regiuni. A primit cea mai mare sumă și pe POR, și pe bugetul de stat". În final s-a revenit la cea mai stringentă problemă a Bacăului, rezerva de apă, primarul Cosmin Necula declarându-se foarte mulțumit de promisiunea vicepremierului că se va găsi o soluție. Alte două vești bune, care vizează veniturile UAT-urilor, au fost anunțate de senatorul Viorel Ilie: o cotă din redevența plătită statului de către companiile petroliere vor intra în bugetul local, de asemenea, din 2018, suma totală colectată de primării va rămâne UAT-urilor.

