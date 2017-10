Viața vârstnicilor, de ziua lor și în restul anului

Pe 1 octombrie e marcată Ziua Internațională a Vârstnicilor, prilej cu care, timp de o săptămână, înainte și după 1 octombrie, pentru ei sunt organizate serbări, concursuri în aer liber și mese festive.

Le dăruim un pic de atenție, îi asigurăm de recunoștința noastră și îi pupăm pe obraji, emoționându-ne cu gândul la proprii părinți și bunici, unii plecați în lumea celor drepți.

Bucuria nu va dura mult căci, după ce se vor încheia festivitățile, bătrânii se vor încovoia iarăși sub griji: facturile mari, pensia mică, lipsa medicamentelor… Știu și ei că un stil de viață sănătos înseamnă hrană de bună calitate, dar mai știu și că aceasta e foarte scumpă. Un fost profesor de gimnaziu sau un fost contabil nu-și permite, doar din pensie, să cumpere cea mai bună brânză, cea mai bună carne, cel mai bun vin, legume și fructe în extrasezon.

Abonamentele la centrele de kinetoterapie, fizioterapie sau înot sunt fantezii. Conform datelor oficiale, anul acesta, în primăvară, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 52,1 la sută aveau sub pensia medie de 981 de lei. Pentru bătrânii proveniți din fostul sistem de asigurări pentru agricultori, pensia medie era de 424 lei. Se poate trăi decent cu 900 de lei? Nu cred. Dar cu 400? Nici atât. Acestea sunt veniturile majorității vârstnicilor, restul e pură teorie.

Unii la „kineto”, alții stinși în uitare

Pentru bătrânii care sunt într-o situație foarte grea, autoritățile au înființat centre și servicii care le vin în ajutor. În Bacău, merită să spun asta, serviciile sunt incomparabil mai bune decât în alte județe, unde viața din azile e de-a dreptul mizeră.

E meritul tuturor că în județul nostru lucrurile stau altfel: al britanicilor care au deschis calea după 1990, al organizațiilor băcăuane care au atras finanțări externe și au continuat programele, al oficialilor care le-au sprijinit, apoi au inițiat noi proiecte dovenind că sunt deschiși la minte.

La ora aceasta, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului (DGASPC) Bacău funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență din Răchitoasa, care e situat „într-un cadru natural deosebit” și care oferă servicii de îngrijire medicală, recuperare, promovare a relațiilor sociale, asigurarea hranei și suplimentelor nutritive, reintegrare comunitară, îngrijiri paliative, consiliere socială și psihologică, kinetoterapie și ergoterapie. Sunt găzduiți, aici, 77 de vârstnici, unii dintre ei cu handicap.

Alți bătrâni, având dizabilități, sunt ocrotiți în centrele pentru persoane cu handicap. Și Primăria Bacău are în grijă o unitate rezidențială: Căminul pentru Persoane Vârstnice. Acesta asigură condiții de găzduire și hrană, îngrijire personală și medicală, recuperare și readaptare, asistență socială și psihologică, în funcție de nevoile individuale ale vârstnicilor. Capacitatea este de 210 locuri.

Zece comune din 85 și un oraș

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), prima care a înființat un serviciu de îngrijire la domiciliu, are 330 beneficiari/lună din Bacău și Vaslui. În județul Bacău există servicii de îngrijire a bătrânilor în Colonești, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Glăvănești, Motoșeni, Răchitoasa, Vultureni și municipiul Bacău. Ar fi fost mai multe dacă și alte primării ar fi avut curajul să intre în acest proiect. Alți 55 de beneficiari sunt rezidenți în Satul Seniorilor Milly din Buhuși.

Tot FSC a deschis Centrul de Zi „Dr. Ștefan Ciobanu”, care are 120 de beneficiari. Aici, vârstnicii au sală de kinetoterapie, club de pictură, de teatru, un cor numit „Speranța”, fac experimente gastronomice, citesc, socializează etc. Întrebarea este ce se întâmplă cu ceilalți vârstnici, din localitățile în care nu există servicii de îngrijire la domiciliu, nici centre de zi, vârstnici care au venituri foarte mici? Cei ai căror copii se află la sute sau mii de kilometri și care i-au uitat, nu vor sau nu pot să-i ajute?

Furnizorii de servicii, despre probleme și soluții

Sorin Brașoveanu – președintele Consiliului Județean: „Singurătatea e cea mai mare problemă”

„De la an la an, încercăm să îmbunătățim condițiile de viață din acest centru prin amenajarea zonei și diversificarea serviciilor și prin parteneriate cu ONG-urile și instituția Bisericii, cu sprijinul unor măicuțe și călugări care sunt voluntari. Pe lângă acestea, deoarece am identificat probleme la nivelul comunității, în special în mediul rural, CJ Bacău sprijină societatea civilă. Mai exact, prin DGASPC, sprijinim acea rețea de îngrijiri la domiciliu a FSC, fiind cofinanțatori. Sunt din ce în ce mai mulți seniori care rămân singuri, ai căror copii sunt plecați în străinătate și asta cred că este cea mai mai mare problemă, cea mai mare boală: singurătatea. Aici, CJ Bacău dă tot sprijinul unităților administrative și societății civile pentru a realiza centre de zi, care să asigure un minim de servicii de recreere, socializare, consiliere. Noi nu vrem să-i scoatem din mediul lor natural și această rețea de îngrijire la domiciliu, care e soluția cea mai bună, ar trebui extinsă.”

Dana Țîțaru – director general DGASPC: „Suntem mereu în căutare de oportunități”

„De câte ori stăm la povești cu prietenii, zâmbim când ne amintim de copilărie și de întâmplările de atunci și, de multe ori, o parte din «picanteriile» acelei perioade ne poartă cu gândul către bunici. Din fericire, chiar dacă în calendar nu există o sărbătoare a acestor suflete de sfinți din viața noastră, oamenii au ales o zi din an pentru a fi dedicată bunicilor. Această zi este 1 octombrie. Ce încearcă să facă DGASPC Bacău? Să mențină zâmbetul pe chipurile bunicilor pe care nepoții i-au uitat sau pe care nu-i pot ajuta prea mult, să ofere sprijin pentru îngrijirea acestora încât să aibă parte de zile frumoase, decente și care să le arate că încă sunt utili și încă avem nevoie de ei. Serviciile oferite de DGASPC vârstnicilor prin intermediul angajaților săi nu se cuantifică în efort sau costuri, ci în îmbrățișări, bucurii, zile în care nu mai există lacrimi în ochi… Mai avem multe de făcut deoarece acest segment de vârstă nu este acoperit de servicii sociale decât în mică măsură, dar suntem mereu în căutare de oportunități de dezvoltare alături de ONG-urile de profil.”

Gabriela Achihăi – președinte FSC: „Nevoia acoperită este minimală”

„FSC este aproape de persoanele vârstnice bolnave, dependente și fără sprijin familial încă din 1997. Porneam la drum cu o mică echipă și cu dorința de a înființa niște servicii pe care la văzusem în alte țări europene. Servicii necesare, bine dezvoltate și finanțate. Am introdus în nomenclator, împreună cu alți colegi din sectorul ONG, meseria de «îngrijitor la domiciliu» și am reușit să menținem aceste servicii și să le dezvoltăm. Am participat la multe întâlniri naționale la nivel înalt și am atras atenția, în mod constant, că este nevoie să înființăm și să dezvoltăm servicii dedicate seniorilor în contextul global al îmbătrânirii accelerate a populației. Trebuie să fim pregătiți, ca societate, în a asigura celor ce au nevoie, la un moment dat în viață, un trai decent în propria comunitate. Acest deziderat este, din păcate, destul de departe de realitate. În cei 20 de ani de activitate, FSC a reușit să dezvolte îngrijiri la domiciliu în numai 10 din cele 85 de comune și în municipiul Bacău. Nevoia acoperită este minimală, necesarul fiind mult mai mare, în special în municipiul Bacău. Pentru Bacău, din studiile noastre, ar fi nevoie de o echipă formată din 55 de îngrijitori la domiciliu (FSC are 6 în prezent) și care ar deservi 330 de beneficiari.”

Ce spun reprezentații asociațiilor de vârstnici

Costache Mocanu, președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice

„Vârstnicii trăiesc de pe o zi pe alta, au probleme cu sănătatea, nu au medicamente și nu sunt băgați în seamă, contrar a ceea ce se pretinde! Spun că ne dau 9 la sută, dar ne iau 15 la sută, scumpesc energia, gazele, au tăiat o sută de taxe , dar au apărut două sute. Din punct de vedere social, pensionarii sunt foarte necăjiți. La televizor, totul arată foarte bine, dar realitatea e alta. Trebuie să se schimbe mentalitatea, să vină altă generație de politicieni.”

Col. Gică Lișiță – Filiala Bacău a Asociației Veteranilor de Război

„Bătrânii trăiesc, în ziua de azi, nici prea bine, nici prea rău, la un nivel mediu, pot spune. Nici pe departe, însă, nu se pot compara cu cei din Occident. Principalele nevoi sunt legate de medicamente și de asistența medicală. Ca să le fie mai bine ar trebui ca statul să le dea mai multă atenție având în vedere și-au sacrificat sănătatea și tinerețea și și-au făcut datoria față de țară.”

Mihai Enache – președintele Filialei Bacău a Uniunii Generale a Pensionarilor

„Unii, care au avut noroc și au pensii mai bunișoare, se descurcă, dar cei din sistemul public de pensii nici măcar modest nu trăiesc. O dată pe an, Ministerul Muncii ne trimite niște bani, puțini, și vin, săracii, să le dăm și lor 50 de lei. Numai în genunchi nu se roagă! Păi să ajungă cerșetori, asta-i treabă? Sunt foarte necăjiți! Mai ales femeile care au lucrat în industria ușoară au pensii foarte mici. E foarte greu să crească pensia, știm că nu sunt bani, dar ar trebui să se mai înființeze niște cămine și niște servicii de îngrijire. Asta-i problema: lipsesc servicii sociale!”

Servicii și centre autorizate din județul Bacău

În județul Bacău, în afară de DGASPC și FSC, există și alți furnizori care au servicii de îngrijire și centre pentru vârstnici: Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, Asociația „Sfânta Față a Domnului Nostru Isus Cristos” Măgura, Asociația „Sfintii Voievozi” Moinești, Asociația Caritas Bacău, Asociația „Acoperământul Maicii Domnului” Bacău, Asociația „Salvați Bătrânii” Săucești, Asociația „Speranța Bunicilor” Bacău, Primăria Moinești – Centrul rezidențial pentru vârstnici, Crucea Roșie – Centrul de îngrijire la domiciliu și Primăria Măgirești – Căminul de Îngrijire a Bătrânilor.

Promisiunea ONU: Nimeni nu va fi lăsat în urmă

Tema pentru 2017: „Intrarea în viitor: Folosind talentele, contribuțiile și participarea persoanelor în vârstă în societate”.

Tema din acest an subliniază legătura dintre folosirea talentelor și contribuțiilor persoanelor în vârstă și punerea în aplicare a Agendei 2030 și a Planului internațional de acțiune privind îmbătrânirea de la Madrid, care se află în prezent în cel de-al treilea proces de revizuire și evaluare.

Între 2015 și 2030, data țintă pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile, numărul persoanelor în vârstă din întreaga lume va crește cu 56% – de la 901 milioane la peste 1,4 miliarde. Până în 2030, numărul persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste depășește numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.

Intrând în viitor cu promisiunea că nimeni nu va fi lăsat în urmă, este evident că necesitatea de a folosi contribuțiile, adesea uitate și subevaluate ale persoanelor în vârstă, este nu numai esențială pentru bunăstarea persoanelor în vârstă, ci și imperativă pentru procesele de dezvoltare durabilă.

Sărbătoriți în Corbasca, Buhuși, Tg. Ocna și Bacău

Pe 1 octombrie, peste 70 de vârstnici din Corbasca și-au dat întâlnire la Căminul Cultural, invitați de FSC, Fundația „Mână în Mână” și Primăria Corbasca, la un spectacol de muzică și dans, alături de fanfara din Băcioi, iar în Satul Seniorilor Milly din Buhuși a fost organizată o petrecere câmpenească. Pe 5 octombrie, copiii de la Centrul „Mozaic” din Bacău și voluntarii FSC îi vor vizita, la domiciliu, pe vârstnicii bolnavi. DGASPC organizează, alături de Primăria Tg. Ocna, tradiționalele concursuri „Plăcintele Bunicilor” și „Bicicleta, prietena vârstei a III-a”. Și în celelalte centre ale DGASPC care ocrotesc vârstnici cu handicap au fost pregătite activități și mese festive.

