Pentru a avea un stil de viaţă în care să primeze sănătatea, va trebui să echilibrăm buna nutriţie cu exerciţiile fizice regulate, odihna adecvată, atitudinea pozitivă și evitarea factorilor de stres. Aplicarea acestor principii va aduce beneficii pe termen lung atâta timp cât într-un mod constant menţinem acest echilibru. O bună nutriţie înseamnă să ne bazăm pe alimente proaspete, deoarece acestea conţin vitamine și alţi nutrienţi care alcătuiesc o dietă echilibrată. Este important să mâncăm regulat şi să adecvăm opţiunile alimentare în cele mai bune proporţii. Să ne procurăm alimentele cu grijă şi atenţie, hidratarea să fie corespunzătoare, iar apa să fie de la o sursă sigură. Un mare accent să punem pe valoarea nutritivă a alimentelor, prin pregătirea lor corectă, deoarece aceasta face diferenţa în tot ce ţine de o bună nutriţie. Exerciţiile fizice au un rol important în menţinerea sănătăţii. Cel mai important aspect al exerciţiilor fizice este ca ele sa fie făcute regulat. Indiferent de exerciţii, trebuie să ne asigurăm că le facem în mod regulat și corect. Beneficiile unui program de exerciţii fizice sunt numeroase: gândire logică şi pozitivă, anxietate redusă, un nivel ridicat de energie, tonifiere musculară şi nu în ultimul rând, o părere bună despre propria persoană. Primul pas spre a face mişcare este mai greu, dar pe măsură ce trece timpul, făcând lucrurile într-un mod constant, totul devine din ce în ce mai uşor. Stresul şi depresia sunt combătute prin mişcare. S-a constatat că exerciţiile ritmice, ca alergatul sau sărit coarda, măresc activitatea undelor alfa la nivelul creierului. Exerciţiile fizice îţi eliberează mintea de gândurile negative, în acest sens fiind utile exerciţiile care necesită concetrare (viteza-sprint). Sportul individual oferă timp să ne eliberăm de resentimente și agresivitate în cazul în care acestea există. Odihna adecvată are somnul la rang de rege. Somnul insuficient duce la îngrăşare. Cu toţii avem nevoie de relaxare, odihnă şi somn. Nu degeaba se spune că unul dintre cele mai importante aspecte ale unui antrenament reuşit este odihna, iar cea mai bună odihnă rămâne tot somnul. Privarea de somn are un puternic efect negativ. Îi face pe oameni să mănânce mai multe grăsimi şi glucide, accentuând tendinţa de îngrăşare. Atitudinea pozitivă este primul pas spre a reuşi când avem de atins obiectivul pe care ni l-am propus. Atitudinea ne afectează acţiunile. Dacă avem o atitudine pozitivă, atunci vom acţiona corect, pentru a depăşi obstacolele care stau în calea dezvoltării noastre personale. Oportunităţile există și trebuie să le fructificăm la maximum. Voinţa de a schimba este puţin mai mult decât dorinţa. Dorinţa și hotărârea sunt forţele motoare care ne ajută să ne atingem obiectivele. Să gândim pozitiv în orice situaţie! Pentru orice problemă există o rezolvare. Orice rezolvare necesită răbdare şi calm. Atitudinea negativă poluează starea de bine şi degradează relaţiile sociale. Evitarea factorilor de stres este un subiect tabu pentru cei mai mulţi dintre noi. Nicotina, alcoolul, expunerea excesivă la soare, stresul și poluarea mediului sunt câţiva dintre factorii negativi care ne privează organismul de nutrienţi valoroşi. Degradarea cauzată de radicalii liberi poate afecta capacitatea de regenerare a celulelor organismului. Concentrate în antioxidanţi, afinele atacă direct stresul. La fel ca citricele, bogate în vitamina C, ajută la reducerea acumulării stresului şi posibilelor răceli. O legumă care poate fi inclusă cu success în alimentaţie şi care ajută la reducerea stresului este sparanghelul. Bogat în acid folic, ajută la stimularea stării de spirit. Avocado este de asemenea recomandat, deoarece grăsimile nesaturate şi potasiul ajută la scăderea tensiunii arteriale şi la îndepărtarea stresului. Aplicarea acestor principii de bază este obligatorie pentru a avea un echilibru. Echilibrul se obţine în timp, făcând paşi mici, dar siguri. Odată obţinut acest echilibru, el poate fi menţinut făcând constant lucrurile care duc spre această direcţie. „Alegerile în viaţă ne aparţin. Ele sunt cartea noastră de vizită”, îmi spunea de curând o tânără de doar douăzeci de ani. Carmen Barcan,

