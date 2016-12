Actualitate Vântul a lasat 15.000 de familii fara curent! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Consiliul Judetean (CJ) Bacau a facut bilantul efectelor fenomenelor meteo de vineri, 2 decembrie, din judet, in baza rapoartelor operative ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta si ale companiei E-ON. Astfel, s-a constatat ca, pe 2 decembrie, la ora 22, erau 164 de posturi de transformare nealimentate, fiind afectati 15. 323 de consumatori. Pentru remedierea problemelor s-a lucrat cu 7 echipe de interventie. In dimineata zilei de 3 decembrie, la ora 6, inca erau 88 de posturi de transformare nealimentate, situatie care afecta 8.661 de familii. S-a lucrat cu 4 echipe de interventie. La ora 13, un numar de 23 de posturi de transformare erau nealimentate, ceea ceea insemna ca 3.200 de consumatori nu beneficiau de energie electrica. Se lucreaza, la aceasta ora, cu 6 echipe de interventie. Localitatile afectate sunt Caiuti, Versesti, Oncesti, Dealu Perjului, Huruiesti. “S-a intervenit rapid pentru a se mentine starea drumurilor astfel incât toate drumurile de pe raza judetului Bacau sunt practicabile si nu s-au inregistrat evenimente”, arata Dana Pricopie, consilier in cadrul CJ Bacau. 0 SHARES Share Tweet