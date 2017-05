Cronica rutiera Valea Seacă: Un tânăr beat a lovit doi pietoni și a fugit de la locul accidentului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 21 mai a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii Biroului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier cu victimă, în comuna Valea Seacă. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr de 22 ani, din comuna Valea Seacă, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 D, din direcția Mănăstirii Sfânta Treime spre satul Orbeni, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat cu partea dreaptă față un tânăr de 15 ani, după care și-a continuat deplasarea aproximativ 50 m și a mai acroșat o localnică de 70 ani, ambele persoane deplasându-se pe partea dreaptă, în calitate de pietoni. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a celor doi pietoni, aceștia fiind transportați la Spitalul Județean Bacău, unde au ramas internați, iar tânărul de 22 ani a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. La scurt timp, tânărul de 22 ani a fost identificat de polițiști, iar în urma testării cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor a rezultat că tânărul în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul sub infleuența alcoolului sau a altor substanțe. 0 SHARES Share Tweet

