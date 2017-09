Un cioban din comuna Nicolae Bălcescu, satul Valea Seacă, susține că oile i-au fost sfârtecate de urs.

„Stâna e în Valea Seacă, lângă pădure. Alaltăieri dimineață, am găsit o oaie mâncată în întregime, una pe jumătate, iar alta omorâtă. Încă patru sunt rănite și nu sper să mai scape. Medicul veterinar a zis că nu poate să le salveze", a declarat Gheorghe Birou, proprietarul stânii. Anton Șiler, primarul comunei Nicolae Bălcescu, spune că până acum nu au fost probleme decât cu mistreții, care vin uneori pe terenurile oamenilor și le distrug culturile. Gheorghe Birou e convins că ursul a dat iama în stâna lui și a precizat că și paznicul de vânătoare crede același lucru. „Am auzit de la oameni din sat că și la Cleja, în zona împădurită, a apărut ursul", adaugă Gheorghe Birou.

