Vineri, 18 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au fost alături de copiii prezenţi la Şcoala de vară "Împreună deschidem ferestre spre cer", organizată de Parohia "Sfântul Gheorghe" Bacău. La activitatea de informare au fost prezenţi poliţişti din cadrul Serviciului Rutier şi Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii care s-au adresat unui număr de 45 de copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani. Mesajul poliţiştilor Serviciului Rutier a avut un caracter preventiv, cuprinzând informaţii referitoare la traversarea corectă şi respectarea semnelor de circulaţie, unde, cum şi de la ce vârstă se pot deplasa cu bicicleta, semnificaţia indicatoarelor rutiere. De asemenea, poliţiştii au prezentat aparatul etilotest, copiii având posibilitatea să vizualizeze modalitatea de funcţionare a acestuia. Compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii au oferit elevilor materiale video cu caracter preventiv, având ca temă prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor cu referire la siguranţa pe internet, dar le-au vorbit şi despre măsuri de prevenire a furturilor. Copiii au fost sfătuiţi să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute, să fie prudenţi în discuţiile cu persoane necunoscute, atât în viaţa reală cât şi în cea online, dar şi să fie atenţi la lucrurile personale în momentul în care se deplasează pe stradă sau în mijloacele de transport în comun. Activitatea desfăşurată se subscrie campaniei "Vacanţă în siguranţă", care are ca scop creşterea gradului de informare a copiilor şi tinerilor în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare a acestora în activităţi infracţionale în timpul vacanţei.

