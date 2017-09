Urneală generală

Trebuie să admit că s-a mişcat altfel Bacăul în anul pe care unii se grăbesc să-l dea la spate. Sigur că pretenţiile multora ar fi fost mult mai ridicate, dar să ne mulţumim şi cu atât, nu? Sunt convins că unii tânjesc şi acum după petrecerile oraşului de altă dată, când încă mai aveam industrie alimentară capabilă să arate ceva. Ce să mai…

S-a dus şi asta, ca multe altlele ce nu mai sunt. Măcar există perspective (oare?). Dar, până la materializarea promisiunilor, să ne bucurăm de ce ni se mai oferă. Hai că anul ăsta au fost festivalul Tamasidava, apoi cel din Gherăieşti, festivalul mâncării la minut, am avut şi ceva folclor la „Ion Drăgoi”, folk/blues (şi o să mai fie!), nişte plimbări cu bicicleta (uite așa), ceva filme ca la grădina de vară (e drept, destul de „grele” pentru majoritatea spectatorilor), a fost teatru (chiar de calitate), în prezent se derulează Bac-Fest – ul, ca să nu mai zic de minifotbal, raliu prin buricul oraşului ori de F16 de la portughezi etc, etc.

Nu mai enumăr, că după aia zic ăştia că mi-am luat peşcheşul de la primărie. Deci, s-a mişcat, ce să mai vorbim…Nu ca pe vremea… – să nu-l mai numesc – când, dacă era să se producă ceva sau careva pe vreo scenă, o putea face numai dacă, eventual, contribuia…În fine, e chiar…bine, să zicem. E bine, mai ales că se blochează centrul Bacăului, ceea ce, dacă e să mă întrebaţi pe mine, aşa aş vrea să fie în fiecare weekend, fie că se organizează sau nu ceva prin zonă. Adică, nu doar că nu se mai poluează (fonic, atmosferic şi mai ştiu eu cum), dar ne mai şi deplasăm pe jos, frate, nu hâţa-hâţa, cu maşinili, de parcă pe banchetă ne-au născut mamele noastre.

Bine ar fi să se amenajeze şi pistele pentru biciclişti, nu caricaturile pe care ni le-a lăsat fostul. Să vezi atunci mobilitate, să vezi cum se înmulţesc firmele de închirieri biciclete, trotinete, triciclete, role, chiar şi dispozitive de tip Segway sau Ninebot etc. Eventual, să copieze proiectul voucherelor pentru biciclete, de ce nu?! Sponsori sunt, dacă primăria nu are bani.

Aş face chiar şi ceva pe agricultură, gen concurs de prăşit, cosit sau muls vacile sau o competiţie de cai, fluturi, broaşte, melci ş.a. Eu n-aş lăsa un weekend Bacăul să se odihnească. Trecu vara, vine toamna, recolte, dansuri etc, apoi iarna, că tot avem munţi şi dealuri numai bune…Acum, serios, lucrurile trebuie să se mişte, urnite dacă nu merg singure, altfel rămânem naibii de căruţă (apropo, britanicii – şi nu doar – se dau în vânt după teleguţe).