Top Story Urări de Anul Nou: „Rădăcinile mele sunt înfipte în pământul natal” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Acum, în prag de An Nou, mă cuprinde nostalgia farmecului copilăriei, când, împreună cu alţi copii, mergeam să urăm pe la casele sătenilor din Dealu Morii. Am plecat din satul meu când eram foarte tânăr şi m-am întors acum 14 ani, pentru că rădăcinile mele au rămas puternic înfipte în pământul natal. M-am angajat să duc mai departe realizările tatălui meu, ca primar, dar şi să contribui, în plus, la ridicarea comunităţii. Fără sprijinul ei nu se poate, însă. De aceea, pe lângă urările de sănătate, fericire şi belşug în toate în anul 2017, sătenilor mei le transmit şi rugămintea de a pune şi ei umărul, alături de mine, la realizarea proiectelor primăriei. La Mulţi Ani, tuturor! Gabriel Savin, primarul comunei Dealu Morii 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.