Urări de Anul Nou: Dragoş Ştefan, viceprimarul muncipiului Bacău

„Sunt mândru că pot oferi ceva oraşului în care am crescut”

„La trecerea într-un nou an le doresc băcăuanilor sănătate și fericire. Am certitudinea că 2017 va fi un an mai bun, în care orașul va crește frumos pentru locuitorii săi. Sunt mândru că sunt băcăuan, sunt mândru că pot oferi ceva înapoi orașului în care am crescut!

Acum, la cumpăna dintre ani, îmi amintesc cu drag de copilăria petrecută la ţară, unde mergeam alături de prieteni și colegi cu colindul, cu uratul și semănatul. Tradițiile ne definesc ca popor și am grijă ca și copiii mei să respecte aceste obiceiuri atât de frumoase, care ne încălzesc tuturor sufletul în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

La mulți ani, dragi băcăuani! Sunt și voi fi mereu alături de dumneavoastră! La mulți ani, din tot sufletul!”

Dragoş Ştefan, viceprimarul muncipiului Bacău