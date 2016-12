Top Story Urări de Anul Nou: Cristina Pal Ciuraru, primar al comunei Faraoani de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Averea noastră: tradiţiile şi obiceiurile Sărbătorile de iarnă sunt un motiv de bucurie şi emoţie pentru oamenii care ştiu să le facă simţite până în adâncul sufletului, dar cel mai important lucru este respectarea tradiţiilor, o parte integrantă şi preţioasă în viaţa celor care le urmează. Aceste obiceiuri sunt moştenirea culturală şi averea cea mai mare care ne-a rămas de la strămoşi, transmise din generaţie în generaţie prin viu grai, încă din cele mai vechi timpuri.

În familia mea se pune accent pe tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, când ne adunăm cu toţii în jurul mesei, iar sărbătorile devin pline de bucurie şi lumină cerească, momente când ne amintim de originile noastre cu care trebuie să ne mândrim şi pe care la rândul nostru le vom transmite mai departe urmaşilor noştri.

Îmi aduc aminte cu drag de tradiţiile din casa copilăriei mele, de bucătăria aburindă, de cozonacii şi colăceii mamei, precum şi de tradiţionalele sărmăluţe. Îmi amintesc cum eu şi fraţii mei ne jucam în jurul bradului, cântând colinde, apoi ne pregăteam trăistuţa şi colindam prin sat, prin viscol şi nămeţi, de la primii vecini până la ultima casă din sat şi o luam de la capăt de Anul Nou, cu uratul. Sărbătorile de iarnă ne amintesc că este important să fim împreună cu cei dragi şi să nu uităm niciodată de moştenirea noastră culturală care este puntea de legătură cu cei care au fost înaintea noastră.

Îmi doresc ca aceste tradiţii să rămână vii în sufletele noastre, iar anul 2017 să fie plin de realizări şi împliniri ale tuturor proiectelor noastre, să realizăm cât mai multe lucruri frumoase pentru comuna noastră.

Acum, în preajma Anului Nou, urez tuturor românilor, mai cu seamă concetăţenilor mei, sănătate, un an bogat, cu bucurii. Cristina Pal Ciuraru, primar al comunei Faraoani 0 SHARES Share Tweet

