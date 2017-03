Politica Unitate la vârful USR, dezbinare la bază! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După întâlnirea parlamentarilor USR la Centrul de Afaceri pe tema promovării Modovei, am primit o sesizare adresată Biroului Permanent Național al USR, sesizare semnată de Ovidiu Bratu, Lucian Tomozăi și Alin Boholțeanu. Aceștia afirmă că, în numele BPJ, i-au exclus din USR Bacău pe Liviu Rusu, președintele organizației județene, și pe alți 9 membri. Între altele, cei trei petenți îi acuză de „atragerea defectuoasă” de membri noi în municipala USR Bacău „cu scopul vădit ca aceștia, la rândul lor, să propună și să voteze, tot defectuos, membrii delegați pentru Conferința Constitutivă a Filialei Județene”, neimplicarea în campania din toamnă, convocarea nestatutară a adunării din 24 februarie 2017, existența unor conflicte de interese. Liviu Rusu, președintele organizației județene, arată că USR a fost și este deschis celor care vor binele țării, existând o rezervă doar față de politicienii „cu experiență”. În toamnă, s-a discutat despre primirea unor membri din M10. „A fost luată decizia de a-i primi, M10 fiind văzut ca un partid antisistem și, în consecință, membrii M10 puteau fi moral compatibili cu USR”, explică Liviu Rusu. Întreaga organizație USR Onești și Mihai Gîrbă sunt veniți din M10. „După alegeri, grupul provenit din M10 și Ovidiu Bratu au pornit o acțiune susținută cu scopul de a prelua controlul organizației, acțiunea fiind din categoria metodelor clasice de luptă politică la care nimeni din USR Bacău nu a știut cum să-i facă față sau cum să reacționeze”, declară președintele județenei USR. Ovidiu Bratu și Mihai Gîrbă au fost excluși din USR, excluderi făcute cu respectarea condițiilor statuare și acceptate de către Biroul Național, afirmă Liviu Rusu. În final, acesta precizează: „Atât Mihai Gîrbă cât și Ovidiu Bratu au posibilitatea să conteste conform cu Statutul USR și cu Legea partidelor politice aceste decizii și au fost informați despre aceste aspecte.” 0 SHARES Share Tweet

