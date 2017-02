Știința deschide etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin. Și, totodată, încearcă să deschidă o nouă serie de victorii. O serie care să includă, evident, și succesul de săptămâna viitoare, contra campioanei Alba Blaj. Până la marea dispută cu ardelencele, studentele trebuie să-și reintre însă în mână vineri, la Piatra Neamț, pe terenul Unicului. „Noi am venit după două jocuri cu CSM Târgoviște care au necesitat un consum psihic însemnat. Iar asta ne-a costat, după cum s-a văzut la partida pierdută acasă, cu CSM București. Ne-am împiedicat, am ajuns pe locul 4, iar acum trebuie să ne redresăm”, a declarat antrenorul Stiinței, Florin Grapă, care nu concepe un nou pas greșit și împotriva Unicului: „Întâlnim o echipa destul de incomodă, care pune accent pe serviciu, dar dacă ajungem să ne împiedicăm și de Unic, atunci mai bine stăm acasă. În mod normal, nu ar trebui să întâmpinăm probleme în a lua toate cele trei puncte”. Având în vedere distanța scurtă, Știinta va face deplasarea în ziua meciului, contând pe întreg lotul de jucătoare. Programul complet al etapei a 18-a (sâmbătă, 18 februarie): Unic Piatra Neamț – Știința (vineri, ora 17.30, Digisport), CSM București- Medicina Târgu-Mureș (vineri, ora 19,30, Digisport), CSM Lugoj- CSM Pitești, Dinamo București- SCM U Craiova, Alba Blaj- Penicilina Iași, CSM Târgoviște- CSU Galați. Clasament 1. Volei Alba Blaj 17 16 1 50-6 48p.

2. CSM Târgoviște 17 14 3 44-14 41p.

3. CSM București 17 14 3 45-18 41p.

4. Știința Bacău 17 12 5 41-18 38p.

5. Dinamo București 17 11 6 36-23 32p.

6. Unic P. Neamț 17 7 10 28-32 23p.

7. Penicilina Iași 17 7 10 25-32 21p.

8. Medicina Tg. Ms. 17 7 10 23-32 20p.

9. CSM Lugoj 17 7 10 25-36 20p.

10. SCM Pitești 17 5 12 17-40 14p.

11. CSU Galați 17 1 16 8-49 5p.

12. SCM U Craiova 17 1 16 8-50 3p.

