Aproximativ 500 de copii urmează și în acest an cursurile Școlii de Vară organizate de Oratoriul Salezian din Bacău Alt an, aceeași distracție. Și în 2017, aproximativ 500 de copii au luat cu asalt Școala de Vară organizată de Oratoriul Salezian Don Bosco din Bacău. Totul, pentru a fi „fericiți cu adevărat", motto-ul din acest an al „Verii împreună" pusă în scenă de Venceslau Grosu (don Vinci, așa cum este strigat cel dintâi salezian din România) și Iosif Ilieș. „La Don Bosco nu poți să nu fii fericit", mărturisește o puștoaică de 11 ani care nu concepe vacanța de vară fără cursurile Oratoriului Salezian. Și nici fără culoarea galbenă: „Pentru mine, galbenul reprezintă fericirea". Vara aceasta, la Don Bosco, galbenul însemnă nu doar fericirea, ci si… motăneii. Cei drăguți și jucăuși precum Figaro. Și asta pentru că, după „Pinguinii din Madagascar" și „Micul Prinț", a venit rândul lui „Pinocchio" să constituie tema principală a „Verii împreună". „Nu cred că se putea o alegere mai bună. Pinocchio este unul din personajele mele preferate", susține un „roșu", adică un discipol al lui Geppetto. Și dacă tot am amintit că „galbenii" sunt în tabăra motănelului Figaro, iar „roșii" în cea a cioplitorului în lemn Geppetto, să notăm că „verzii" îl întruchipează pe Greierașul Vorbitor, conștiința lui Pinocchio, iar „albaștrii" pe iepurași. Cu toții, „galbeni", „roșii", „verzi" și „albaștrii" așteaptă cu nerăbdare Seratele pentru a arăta ce au deprins la cursurile de actorie, stomp sau chitară. „Uneori, ne trebuie atât de puțin pentru a fi fericiți" filozofează un părinte, ai cărui copii, Mălina și Victor au ales „verdele" înțeleptului greieraș Jiminy. Într-adevăr, nu avem nevoie de multe lucruri pentru a fi fericiți cu adevărat. Copiilor noștri, de exemplu, le este suficientă Școala de Vară de la Don Bosco.

