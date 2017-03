Dacă nu v-ați făcut încă planuri pentru această vară, iată unde puteți călători direct de pe Aeroportul Bacău ROMA BACĂU-ROMA (Aeroport Roma Fiumicino) în fiecare LUNI,MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI, SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ Cei mai multi români călătoresc la Roma pentru că aici este a doua lor casă. Capitala Italiei este, însă, și un loc unde ne putem petrece vacanța sau măcar un city-break.Vaticanul, Biserica Sfântul Petru sau Colosseum-ul sunt doar câteva locuri de văzut și vizitat. Putem însă continua cu Forumul Roman, Castelul Sant’Angelo, Pantheonul, Columna lui Traian. Iar dacă vi se pare că ați avut parte de prea multă istorie, să știți că în Roma există și un muzeu dedicat pastelor. LONDRA BACĂU-LONDRA (Aeroport Londra Luton) în fiecare LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI, SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ Nu putem descrie Londra în câteva rânduri: orașul atrage oameni de diferite nationalități și, începând cu anul 2007, și mulți români. Acesta este și unul dintre motivele pentru care Londra este una din destinațiile preferate ale pasagerilor băcăuani. Dar dacă vreți să vizitați Londra „de plăcere”, veți avea nevoie de mai multe zile pentru a vedea totul:

Simbolul Londrei este Big Ben-ul, turnul cu ceas al Palatului Parlamentului; City of London („Cetatea Londrei”) este centrul istoric al orașului. West End („Capătul de vest” – al vechiului oraș), cu Piața Trafalgar este districtul comercial și de divertisment al Londrei; Oxford Street este cunoscută pentru magazinele sale. Daca sunteți pasionați de artă și istorie, să știti că Londra găzduiește nu mai puțin de 240 de muzee. Și lista nu se oprește aici. Dacă ajungeți la Londra trebuie să vedeți Covent Garden, Downing Street, Piccadilly Circus, Teatrul Globe, Turnul LondreiCatedrala Sf. Paul, Catedrala Westminster, Palatul Buckingham, Palatul Westminster, sediul Parlamentului, Green Park,Hyde Park, Kensington Gardens. MADRID – O DESTINAȚIE NOUĂ DAR CARE ATRAGE TOT MAI MULȚI CĂLĂTORI BACĂU-MADRID (Aeroport Madrid Brajas) în fiecare MIERCURI și VINERI Zborul Bacău-Madrid a fost introdus în 2016, devenind o rută cerută tot mai mult, știut fiind faptul că Spania se află pe locul 2 după Italia, ca țară cu număr mare de români rezidenți: aprope 730.000.

„Cel mai însorit oraș al Europei” – Madridul poate fi însă și o destinație pentru un weekend prelungit. Dacă ajungeți aici, nu ratați să vedeți sau să vizitați: Luptele cu tauri din La Plaza de las Ventas, Centro de Arte Reina Sofia, Flamenco la Corral de la Moreria El Rastro, Muzeul Sorolla, Placio Real,Prado, Parcul El Retiro. Aeroportul Bacău – singurul aeroport din Moldova de unde puteți zbura direct către LIVERPOOL și DUBLIN LIVERPOOL BACĂU-LIVERPOOL (Aeroport John Lennon) în fiecare MARȚIși SÂMBĂTĂ Cunoscut în lume și pentru faptul că este căminul trupei The Beatles, Liverpool este și al doilea cămin pentru mulți români, așa se explică și cererea crescută pentru acest zbor de la Bacău. Iar dacă ajungeți în oraș doar ca vizitatori, mergeți să vedeți Albert Dock, care vine la pachet cu muzee, cafenele, baruri și magazine. Beatles Story, Muzeul oraşului Liverpool, Teatrul Royal Court, Clubul Caverna, Catedrala Anglicană, Catedrala Metropolitană Catolică Modernistă sunt alte locuri de bifat. Indiferent dacă alegeți să le vedeți ca turist sau dacă mergeți acolo la muncă, e bine de știut că Aeroportul Bacău este în momentul de față singurul aeroport din Moldova de unde puteți zbura direct către Liverpool și Dubiln. DUBLIN BACĂU – DUBLIN (Aeroport Dublin) ÎN FIECARE MARȚI ȘI SÂMBĂTĂ Le-am putea spune „speciale” zborurilor de la Bacău spre Dublin pentru ca mulți dintre pasageri sunt copii, însă nu suntem deloc surprinși. Dacă nu știați, 50% din locuitorii de aici au sub 25 ani.

Colorată și muzicală, capitala Irlandei este și locul unde găsiți peste 650 de pub-uri iar

dupa ce ați băut una din cele 10 milioane de halbe de bere Guinness, care se consumă aici anual, merită să vizitați mai departe: casa memorială Oscar Wilde, Catedrala Bisericii Creștine, Catedrala Sfântul Patrick și Castelul Dublin, Muzeul Naţional al Irlandei, Grădina Zoologică din Dublin, Catedrala Sfântul Patrick,Colegiul Trinity. ITALIA ȘI ATRACȚIILE SALE… MILANO BACĂU-MILANO (Aeroport Orio Al Serio) în fiecare MARȚI JOI și SÂMBĂTĂ Destinație care s-a „lipit” de băcăuani și de noi, cei din Moldova, pentru că de mai bine de 10 ani ruta a rămas o constantă a Bacăului, Milano este pentru cei mai mulți o capitală a modei, un oraș al magazinelor celebre, chiar al luxului. Pentru noi mai poate fi orașul unde trăiesc prieteni sau o parte din familie. Dacă ajungeți aici merită să vedeți chiar și de afară faimosul Teatro alla Scala (Teatrul La Scala), inaugurat în anul 1778, care a adus pe scenă în ultimii 200 ani pe cei mai mari artiști de operă din întreaga lume. BOLOGNA BACĂU-BOLOGNA (Aeroport Bologna Marconi) în fiecare zi de LUNI, MIERCURI și SÂMBĂTĂ O alta destinație „cu istorie” de pe Aeroportul Bacău, Bologna sau „Orașul roșu” pentru culoarea acoperișurilor și fațadelor sale este și una dintre cetățile istorice din nordul Italiei. Odată ajunși în Bologna, nu uitați să vizitați Biserica San Petronio și Piaţa Maggiore, piața principală din Bologna, înconjurată de clădiri medievale; Fântâna lui Neptun, Librăria Nanni, Palatul Archiginnasio. Se spune ca „foamea este cel mai bun bucătar”, dar cârnații și spaghetele bolognese sunt chiar delicioase. TORINO BACAU-TORINO (Aeroport Torino Caselle) in fiecare zi de LUNI, MIERCURI, VINERI si DUMINICA „Al doilea Bacău”, toată lumea știe că aici se află foarte mulți băcăuani, Torino este o destinație constantă pentru românii care trăiesc acolo. Chiar dacă nu e neaparăt un oraș turistic, există și aici câteva repere. Orașul e cunoscut pentru Giulgiul din Torino, dar mai puteți vizita o serie de muzee (sunt peste 40), printre care Muzeul Automobilului, Muzeul Egiptian și mai meriăa să vedeți Piața Castello, Borgo Medievale, Muzeul Național de Cinematografie, Parcul Valentino, Gradinile Japoneze, Centrul Vechi. CATANIA BACĂU-CATANIA (Aeroport Fontanarossa)în fiecare zi de JOI și DUMINICĂ Orașul din sudul Italiei, unde găsim, la fel, o comunitate numeroasă de români, este și o destinație care câștigă teren de la Bacău. Dacă sunteți însă în căutare de aventură, istorie, dar și relaxare, puteți vizita Catania doar de plăcere. Orașul este împrejmuit, pe de-o parte, de vulcanul Etna, cel mai înalt și activ vulcan din Europa, iar pe de alta, de Marea Mediterană. Tot aici se află Taormina – oraș grecesc și mai apoi roman. De asemenea, Siracusa, Centrul orașului Catania sau Via Crociferi sunt alte locuri de vizitat. BRUXELLES-INIMA EUROPEI BACĂU-BRUXELLES (Aeroport Buxelles Zventem) în fiecare zi de LUNI și VINERI Dacă înainte toate drumurile duceau la Roma, astăzi putem spune că toate drumurile duc la Bruxelles, oraș-capitală a Uniunii Europene. Bruxelles-ul a devenit, de altfel, o destinație tot mai cerută de la Bacău.

Dacă planuiți un city break, să fie unul prelungit pentru că veți descoperi de fapt că nu puteți să vizitați tot ce v-ați propus în 2-3 zile: Grand Place, Bruparck, water park-ul Oceade; Mini-Europe, cluburile și puburile din zona Palce Brouckere, iată doar câteva motive. Pentru mai multe informații privind orarul zborurilor de pe Aeroportul Bacău vă puteți adresa liniei directe cu publicul – Informații Pasageri

