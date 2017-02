Multimedia Un tren cu tancuri americane a trecut prin Gara Bacau de Desteptarea -

Militari din Forţele Terestre ale SUA dislocate în Europa au plecat la începutul săptămânii trecute, împreună cu tehnica militară din dotare, din Polonia către judeţul Constanţa. Cei aproximativ 500 de militari americani fac parte din Batalionul 1 „Vulturii luptători” („Fighting Eagles”) şi au în dotare tancuri M1 Abrams, mașini de luptă a infanteriei M2 Bradley şi obuziere autopropulsate calibrul 155 mm M109A6 Paladin. Aceştia vor efectua exerciții de tragere întrunite cu muniție de luptă la nivel de pluton şi companie în Centrul secundar de instruire pentru luptă Smârdan şi vor participa la exerciţiile multinaţionale planificate să aibă loc în cursul acestui an, alături de militari din subunităţi de tancuri şi infanterie mecanizată din Forţele Terestre Române aparţinând Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” şi Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”. Sursa video 536 SHARES Share Tweet

