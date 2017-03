Actualitate Un tânăr arhitect propune un proiect inedit: „Bacaul pentru toți” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urmă cu mai bine de un an, tânărul arhitect Alexandru Șerban Bălan (foto) lansa câteva idei noi și interesante cum ar fi „Proiectul 3D pentru restaurarea Casei Alecsandri” și „Proiect de montare a unor cutii de prim ajutor pe străzile Bacăului”. Din păcate, aceste idei au trecut doar prin presă, stârnind ce-i drept ceva ecouri, dar totul a rămas pe hârtie. Tânărul architect băcăuan revine acum în actualitate cu noi proiecte îndrăznețe. Pentru a veni în ajutorul persoanelor cu dizabilități de vedere, el propune o serie de proiecte menite să faciliteze modul de orientare în spațiu, o deplasare mai ușoară între diferite zone ale municipiului Bacău, cât și o mai bună coordonare în magazinele cu autoservire. Pentru a ajuta persoanele cu deficient de vedere să se orienteze când merg la cumpărături în magazinele cu autoservire, el propune introducerea în pardoseală a unor plăci în relief. Acestea au rolul de a indica unde se află rafturile cu produse cât și categoria din care acestea fac parte fără ca publicul să mai fie nevoit să străbată întreg magazinul până găsește produsul dorit. Odată cu aceste transformări ale magazinelor cu autoservire ar urma să se modifice și modul de afișare a prețurilor. Un model standardizat va indica prețul și denumirea produselor atât în alfabetul latin și în cel Braille. Sigur, descrierea din proiect este mult mai amplă, conținând și datele tehnice. Totuși, pentru a avea o imagine a lucrurilor, arhitectul Alexandru Șerban Bălan ne-a făcut o scurtă descriere a plăcilor ce ar urma sa fie montate conform proiectului său:„ Aceste plăci ceramice vor fi de cinci tipuri, fiecare din ele indicând diferite situații: direcția de deplasare cât și schimbare direcției de mers; atenționarea faptului că urmează o intersecție a două culoare cu rafturi pentru cumpărături; iar ultimele două reprezentând «plăci ceramice de informare», ce vor fi amplasate la o distanță de 30 de cm față de punctele de referință; și anume: atenționează cumpărătorul că se află în dreptul raftului de produse sau în dreptul sistemului de panotaj al direcției de ieșire și categoria de produse ce se găsește pe rafturile adiacente.” Interesant este și faptul că, potrivit proiectului, acest sistem de orientare și ghidaj va fi introdus și la nivel urban, fiind cu puțin diferit față de cel propus pentru magazinele cu autoservire. De-a lungul trotuarelor se propune instalarea unei benzi înguste de 30-60 cm în funcție de lățimea părții pietonale, care îi va ghida pe utilizatori către intersecțiile din oraș. În intersecții ar urma să fie introduse plăci noi față de cele prezentate pentru magazinele cu autoservire; care atenționează apropierea de o trecere pentru pietoni. Și în această situație, în proiect urmează o gamă largă de explicații despre modul de utilizare, dar si datele tehnice. „Acest sistem este prezent în mai multe orașe ale Europei și a avut un real succes în reducerea vitezei automobilelor în traversarea trecerilor pentru pietoni și totodată o mai ușoară deplasare a persoanelor cu dizabilități motorii cât și a persoanelor care plimbă copii în landouri”, a mai spus Alexandru Șerban Bălan care speră ca aceste sisteme să fie introduse pe raza municipiului Bacău. „În cazul în care autoritățile locale vor fi interesate de aceste proiecte, sistemele prezentate vor face studiul unei comisii, care să verifice dacă aceste dale, pot fi îmbunătățite pentru a face mai ușoară identificarea lor de către persoanele cu deficiențe de vedere” se arată și în proiect. Iar ideile tânărului arhitect băcăuan nu se opresc aici. Alexandru Șerban Bălan a vorbit și despre facilitarea transportului pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau dizabilități, mergănd până la posibilitatea de achiziții a unor taxiuri speciale pentru aceste persoane. Aceste automobile special construite vor fi prevăzute cu unul sau două locuri pentru cărucioarele cu rotile. „Această idee a fost deja implementată în orașe precum Timișoara și Cluj și cu siguranță s-ar găsi fonduri pentru achiziționarea automobilelor și funcționarea acestui serviciu”, a declarat Alexandru Șerban Bălan. Ideile tânărului arhitect băcăuan sunt mult mai ample și speră să gasească înțelegere și șprijin la autorități și măcar 10 la sută din aceste propuneri să fie implementate în municipiul Bacău. 0 SHARES Share Tweet

