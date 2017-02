Cronica rutiera Un șofer beat a lovit un copil care cerșea în intersecție de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un copil care cerșea în intersecția de la bancorex, din Bacău, a fost accidentat, în această seară, de un autoturism al cărui șofer consumase băuturi alcoolice. Din primele cercetări ale polițiștilor, șoferul, în vârstă de 25 de ani, care venea de pe strada Ștefan cel Mare spre Piața Centrală, avea o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Copilul accidentat a fost dus la spital pentru investigații. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.