Actualitate Un polițist a ajuns la spital, după ce ar fi fost lovit cu o scândură de Comunicat de presa - La data de 14 august a.c., în jurul orei 21.30, patrula formată din doi poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au procedat la urmărirea unei autoutilitare care se deplasa pe raza comunei Prăjeşti şi al cărei conducător auto nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţistilor. După oprirea autoutilitarei, conducătorul auto, un bărbat de 29 de ani, din Bacău, ar fi coborât din auto şi ar fi lovit cu o scândură geamul lateral stânga faţă al autospecialei de poliţie, distrugându-l şi rănind uşor poliţistul aflat la volanul autospecialei. Poliţistul a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Faţă de tânărul în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj şi distrugere.

