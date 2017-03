Un nou record național și spectacol în bazin

Cea de-a treia zi de intreceri de la Campionatul National de Inot editia 2017 care se desfasoara in aceste zile la Bazinul de Inot din Bacau a adus satisfactii mar bacauanilor. In primul rand, cursa finala de 200 m liber Seniori a fost un adevarat spectacol savurat de toti cei prezenti in tribune. Lupta pe culoare s-a purtat intre inotatorii bacauani care au reusit cei mai buni timpi si si-au adjudecat medaliile.

Cursa a fost transata de Radu Marin (CS Stiinta Municipal), care s-a impus cu timpul 1:50:09. Pe locul secund, Daniel Martin (SCM Bacau) a obtinut timpul 1:50:18, timp care este noul record national la Juniori si care i-a adus locul I la aceasta categorie. Locul III in cursa Seniorilor a fost acontat de Alin Artimon (CS Stiinta Municipal) cu timpul 1:52:40.

Daniel Martin si-a mai trecut in cont doua medalii in proba de 100 m spate acolo unde a obtinut timpul 55:70, care i-a adus locul I la Juniori si locul II la Seniori.

Alte rezultate remarcabile obtinute de sportivii bacauani in probele disputate vineri, 23 martie, au fost cele obtinute de Rares Druga (CS Stiinta Municipal) care s-a clasat pe III Juniori la 200 m liber si bronzul Arianei Dodita (SCM Bacau) obtinut in proba de 100 m spate la Junioare.

Spectacolul in bazin in cadrul Campionatului National 2017 va continua si sambata si duminica cu sesiunile programate zilnic de la ora 10.00 (calificari) si 17.00 (finale), accesul publicului fiind liber.