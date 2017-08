Un milion de lei a pus la bătaie Consiliul Județean (CJ) pentru a sprijini organizațiile băcăuane care desfășoară activități non-profit. Cele de pe „Cultură” au fost invitate, joi, de Sorin Brașoveanu, președindele CJ, la semnarea contractelor, iar celelalte, vineri. După evaluare și selecție, 43 de proiecte au fost declarate câștigătoare: 15 proiecte sociale, suma totală alocată acestora fiind de 400.000 de lei, 20 de proiecte culturale, cu 400.000 de lei, și 8 proiecte sportive, cu 200.000 de lei. În domeniul cultural, proiectele selectate vizează organizarea de festivaluri, expoziții, simpozioane, tabere de creație, editarea de lucrări. Cea mai mare sumă va ajunge la Asociația de Prietenie Româno-Franceză Iz. Berheciului-Saint Leu la Foret: 40.000 de lei pentru Școala de vară de arte plastice „Împreună cu George Apostu la el acasă” – Stănișești. Asociația „Nume Noi” a solicitat 38.000 de lei pentru „Saxofonul romantic”, Fundația „Georgeta și Mircea Cancicov”, 32.000 de lei pentru Avangarda XXII, iar Fundația Neghiniță și Asociația Filomelos câte 30.000 de lei fiecare, prima pentru festivalul de teatru, iar a doua pentru „10 ani de muzică bizantină”. Zero proiecte pentru tineri La secțiunea destinată activităților pentru tineri, care avea alocat un buget de 300.000 de lei pentru finanțări nerambursabile, nu a fost depus niciun proiect. Dintre ONG-urile din domeniul social, sume mai importante au obținut Crucea Roșie (47.000 de lei pentru proiectul „O viață demnă pentru bunicii noștri”), Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja (45.000 de lei – servicii de recuperare pentru vârstnici), Asociația „Lumina” (40.000 de lei – „Uniți în fața bolii”) și Fundația „Sf. Ioan” Calabria-Răcăciuni (36.000 de lei pentru proiectul „Copiii colorează viața”). Asociațiile sportive vor promova performanța, dar și „sportul pentru toți” . Din cele opt selectate se remarcă proiectele „Sănătate și mișcare prin minifotbal” al Club Golden Boys – 38.000 de lei, „Sportul, mesajul generațiilor viitoare” al CS Bronx Powerlifting – 34.000 de lei și „Fotbalul, o șansă pentru viitor” depus de Fotbal Club KYDS – 31.000 de lei. „Proiectele depuse au fost evaluate de o comisie mixtă care a avut trei componente, respectiv specialiști din aparatul propriu, din rândul consilierilor județeni și specialiști din exterior. Ca și criteriu prioritar au fost luate în considerare activitățile și proiectele care ating obiectivele din Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău. Trebuie să recunosc faptul că mai există un segment care mi-aș fi dorit să fie atins. Este vorba despre proiectele cu activități pentru tineret, documentația se află pe site-ul instituției noastre, bugetul, de 300.000 lei, este unul generos, astfel încât așteptăm în continuare proiecte și propuneri în acest domeniu”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. 1 SHARES Share Tweet

