Un iubitor de teatru vrea sa construiasca cu ajutorul bacauanilor un Centru Cultural pentru copii

*Ionel Tanasa, fondatorul Clubului de teatru "Neghinita" urmeaza sa fie evacuat din cladirea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 27 * Clubul de teatru este nevoit sa-si caute un alt sediu, pentru ca primaria vrea sa extinda cresa care functioneaza in aceeasi cladire cu gradinita

Ionel Tanasa, presedintele Fundatiei Teatrale „Neghinita”, vrea sa-i implice pe bacauani intr-un proiect de suflet.

Impreuna cu o mâna de oameni cu initiativa, Ionel Tanasa a pornit de la ideea construirii unui club de teatru pentru copii, un loc in care micii actori / artisti sa performeze.

Sustinatorii noului proiect cultural au identificat deja un teren pe strada Vadu Bistritei, in suprafata de 250 metri patrati, donat de Fiald Imobiliare. Constructia a fost gândita si machetata, insa, ca sa poata fi construita, respectiv, finalizata, initiatorii proiectului ar avea nevoie de aproximativ 4 milioane de lei.

Aici intervine sprijinul bacauanilor, sustinerea financiara a acestora fructificându-se prin cumpararea de bilete la un spectacol caritabil, organizat de presedintele Fundatiei Teatrale „Neghinita”.

„Initial am cooptat in grupul nostru o persoana care se pricepe la accesarea de proiecte europene. Apoi, a venit altcineva cu propunerea de a organiza un concert caritabil, care, ne-ar putea aduce banii necesari ridicarii Centrului Cultural «Neghinita». Avem sprijinul Primariei Bacau, iar spectacolul caritabil este programat pentru 20 decembrie, la Teatrul de Vara. Am cooptat nume importante ale scenei românesti si incercam sa oferim diversitate, sa facem un spectacol pe placul publicului bacauan. Contributia unui adult la acest proiect va fi de 100 de lei, iar pentru copii, pretul a fost stabilit la 50 de lei. Ii asteptam alaturi de noi si pe agentii economici, pentru ca ne bazam pe sprijinul lor.”

Ionel Tanasa, presedintele Fundatiei Teatrale „Neghinita”

Daca acest proiect va avea succesul scontat, iar bacauanii vor dori sa contribuie la indeplinirea lui, copiii talentati ai Bacaului vor avea parte de un loc al lor si de o scena pe care se pot exprima liber.

In prezent, aproximativ 70 de copii frecventeaza cursurile de teatru ale Clubului „Neghinita”, insa, de-a lungul timpului s-au perindat pe aici peste 5.000 de copii. Evident, in cadrul spectacolului caritabil organizat pe 20 decembrie la Teatrul de Vara „Radu Beligan” Bacau, vor evolua si „vedetele” Clubului de teatru „Neghinita”, tineri care si-au demonstrat valoarea si talentul pe scena mai multor festivaluri de profil sau in platourile de televiziune.

Daca pâna la momentul organizarii spectacolului micutii artisti vor fi evacuati din spatiul Gradinitei nr. 27, conducerea Teatrului Municipal Bacovia si-a manifestat disponibilitatea de a le pune la dispozitie scena, pentru repetitii. (Ramona Ionescu)