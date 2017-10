În vara acestui an, administratorul unei firme de confecţii din Bacău a fost trimis în judecată pentru delapidare. M.L. (74 ani), cetăţean italian, a fost acuzat că a furat banii care li se cuveneau salariaţilor după care a fugit din ţară. Procurorii îl acuză pe italian că, în septembrie 2013, în calitate de administrator al SC Nicolle Confezzione SRL Bacău, a luat din patrimoniul societăţii suma de 51.850 lei, retrăgând numerar din contul bancar în baza statelor de plată aferente lunii august, pentru 96 de angajaţi. La sfârşitul lunii septembrie 2013, o angajată a societăţii a făcut plângere penală pentru neplata drepturilor salariale angajaţilor societăţilor, pentru luna august. Fiind audiată, angajata a precizat că a făcut plângere după ce a constatat că administratorul nu s-a mai prezentat la societate. „Contactând-o pe directoarea societăţii pentru a o întreba în legătură cu salariile cuvenite pentru luna august, aceasta i-a dat asigurări că angajaţii vor primi salariile. Din adresa Băncii Transilvania – Sucursala Bacău, a rezultat că inculpatul M.L. a retras în numerar suma totală de 51.850 lei, cu titlu de salarii, în baza statelor de plată pentru luna august 2013, bani pe care însă nu i-a introdus în societate pentru a fi achitaţi salariaţilor, ci şi i-a însuşit”, se arată în rechizitoriu. După ce a luat banii, italianul a părăsit România. El nu a putut fi audiat de anchetatori pentru că a plecat în Italia imediat după săvârşirea infracţiunii. Deşi a fost citat, bărbatul nu s-a prezentat la Parchet, astfel el a fost trimis în judecată în lipsă. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Bacău. Parte vătămată în proces s-a constituit societatea, prin lichidator. 0 SHARES Share Tweet loading...

