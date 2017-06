Contrasens Un foc de artificii de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Seymour M. Hersh este jurnalistul care a dezvăluit masacrul realizat de militarii americani în satul My Lai din Vietnam, în 1969, sau torturile practicate în închisoarea Abu Ghraib din Irak, în 2004. Într-un articol publicat, duminică, pe site-ul welt.de, jurnalistul american susține că atunci când Trump a luat decizia de a bombarda o bază militară aeriană siriană, ca replică la presupusul atac cu gaz sarin al unui oraș de către forțele guvernamentale, președintele american a ignorat rapoartele agențiilor de informații și s-a bazat doar pe pozele cu copiii răniți. Hersh susține că, potrivit unor surse din comunitatea de informații, americanii știau că urma să aibă loc un atac asupra unei clădiri în care avea loc o întrunire a liderilor rebelilor. Informația o aveau de la ruși, cu care aveau un acord de cooperare în domeniul informațiilor. Mai mult, susține jurnalistul, oficialii americani au știut tot timpul că sirienii nu au utilizat o armă chimică, ci o bombă ghidată primită de la ruși. Aceste informații, însă, nu au fost luate în considerare de președintele american, mai ales după ce, din surse rămase necunoscute, au început să apară fotografii cu copii morți și răniți despre care se spunea că au fost victimele atacului cu arma chimică. După ce a văzut pozele, Trump a ordonat represalii împotriva trupelor siriene. El ar fi vrut un bombardament masiv cu avioanele B52 dar i s-a răspuns că nu e posibil fără să existe victime printre ruși deoarece, avionul fiind vulnerabil la rachetele sol-aer, trebuie distruse întâi bateriile de rachete care sunt deservite de militarii ruși. Până la urmă s-a ales varianta cu rachetele Tomahawk trase doar după ce au fost avertizați, întâi, rușii. Rușii i-au înștiințat pe sirieni, aceștia și-au mutat avioanele lăsând în urmă doar pe cele defecte numite de responsabilii din comunitatea de informații „miei de sacrificiu”. Ce e mai interesant, scrie Seymour M. Hersh, este că 24 de rachete nu și-au atins ținta din cauza fumului rezultat de arderea rezervoarelor de carburant ale bazei aeriene. Concluzia? „A fost puțin mai mult decât un foc de artificii scump”. Dar mai notează jurnalistul, 39 din primele 100 de ziare din SUA au publicat editoriale în care sprijineau bombardamentul iar vedeta CNN Fareed Zakaria avea să declare: „Cred că Donald Trump a devenit președintele SUA”. 0 SHARES Share Tweet

