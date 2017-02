Un eveniment de marcă în acest weekend: „Expo Nunta de Vis”

Centrul de Afaceri şi Expoziţii găzduiește în acest weekend a V-a ediție a manifestării promoționale „Expo Nunta de Vis”. Evenimentul debutează vineri, 17 februarie, de la ora 12,00. Unul dintre cei mai importanți expozanți este firma băcăuană Luada Style, care va prezenta o colecție de excepție. Gânduri frumoase despre importanța cununiei în viața noastră, cât și despre firma Luada Style, într-un interviu cu managerul Luiza Pavel.

Ziua nunții este considerată de cele mai multe cupluri ca fiind cea mai fericită din viață. O zi care este atent planificată și cinstită așa cum se cuvine. Cele mai atente la detaliile unei ceremonii maritale sunt însă doamnele, pe care le preocupă, mai mult chiar decât meniul sau decorațiunile aferente evenimentului, propria rochie de mireasă. Evident, vestimentația de ocazie este ideal să fie unică și, de aceea, diversitatea în acest domeniu este foarte largă. Echipa de la Luada Style le încurajează să aleagă rochia care spune totul despre ele, dincolo de modă și tendințe.

Luada Style pare numele unei povești frumoase. Care este aceasta și când s-a născut?

Nebunia a început în 2008, când am rămas însărcinată cu primul băiat. Fiind o persoană extrem de activă, nu mă puteam obișnui cu gândul de a sta acasă în concediu de maternitate doi ani, prin urmare am hotărât împreună cu soțul meu să punem bazele unui magazin de rochii. La o lună după ce am născut, pe data de 1 mai 2008 am deschis primul magazin cu rochii importate exclusiv din SUA, un nou concept pentru Bacău și România. Am fost primii importatori în România ai brand-urilor americane: Jovani, Sherri Hill și Faviana.

Pe site-ul luada.ro regăsim următorul mesaj: “Ziua nunții este cea mai frumoasă zi din viața oricărei femei, și la care cele mai multe dintre noi au visat încă din copilărie. Fiecare detaliu al nunții și recepției tale este planificat minuțios, fiecare etapă pregătită din timp. De ce nu ar fi la fel și rochia pe care o vei îmbrăca atunci?” Miresele timpurilor actuale acordă importanța cuvenită ținutei din ziua nunții?

Constat cu bucurie că toate domnișoarele și doamnele care ne calcă pragul, fie pentru că sunt nașe, domnișoare de onoare sau mirese, sunt foarte atente la ținută. Îmi place să le văd preocupate de felul în care arată. Echipa Luada Style le încurajează să aleagă rochia care spune totul despre ele, dincolo de modă și tendințe.

Ce preferați? O doamnă extrem de pretențioasă sau una care alege o rochie la întâmplare?

Detașat, o doamnă extrem de pretențioasă care te ajută să îți dezvolți creativitatea, să devii mai bun, să excelezi. Bineînțeles că vorbim despre acele persoane care sunt pretențioase constructiv!

O vorbă din popor spune că nu este mireasă urâtă. Chiar așa să fie?

Nu există mirese urâte, există femei care nu știu să se oprească în ziua nunții lor, să trăiască evenimentul. Acestea sunt femeile care urmează un șablon și uită de ele, de propriile convingeri vestimentare și atunci ajung să devină o altă persoană în pielea căreia nu se simt bine.

Ce apreciați cel mai mult la clientele care sunt în căutarea unei rochii de ocazie?

Originalitatea. 90 % dintre cliente pleacă din magazin cu un model total diferit față de ceea ce aveau în cap când au intrat. Este o idee bună să aduci cu tine o poză a rochiei pe care ți-o dorești, însă dacă primești alt sfat de la consultant merită să faci o probă. Este imposibil să știi cum va arăta o rochie pe corpul tău doar privind-o pe un umeraș. Dacă o femeie are șolduri pline, este posibil ca ea să gândească că nu poate purta o rochie stil sirenă, de exemplu. Cu toate acestea, ceea ce clienta nu poate prevede este că o rochie de acest gen este mult mai potrivită pentru a scoate în evidență curbele corpului și pentru a-l face să pară mai zvelt.

Pentru ca alegerea rochiei de vis să nu fie extrem de dificilă, ce ar trebui să facă miresele înainte de a începe căutările prin magazine?

De departe cea mai obositoare misiune pe care o vor avea doamnele pentru nuntă va fi alegerea rochiei de mireasă. Însă pe cât este de provocatoare această etapă, pe atât este de importantă. Consider că lucrurile pe care nu ar trebui să le facă sunt următoarele:

să nu aducă un grup mare de prietene când fac probele;

să nu probeze prea multe rochii de mireasă;

să nu cumpere o rochie de care nu sunt complet mulțumite;

să nu probeze rochii pe care nu și le permit.

Observăm că an de an tendințele se schimbă. Ce au pregătit designerii pentru anul 2017?

Rochia de mireasă a zilelor noastre împrumută elemente din epocile timpurii. De la rochia clasică, elegantă, la rochia de bal (corsetul mai mulat, decolteul rotund sau în formă de V, material vaporos, având drept fustă una evazată şi amplă) sau la cea de tip imperial (talia este plasată chiar sub bust şi se continuă cu o fustă dreaptă, clasică), toate vor fi la mare căutare în acest an.

Motivele florale sunt în trend de multă vreme, dar de această dată accentele de inspirație botanică sunt vedetele. Detalii precum frunze, ramuri sau boboci au fost incluse de numeroși desineri în colecțiile lor de rochii de mireasă pentru 2017. Acest trend inspirat de natură este în același timp romantic și modern. Fie că ești o fire rebelă sau romantică, în materie de rochii de seară trebuie să știi că anul acesta se poartă culorile îndrăznețe: începând de la rochia de mireasă, continuând cu rochiile domnișoarelor de onoare și terminând cu papionul mirelui sau culoarea aranjamentelor.

După 9 ani de activitate, Luada Style reușește să surprindă și să răsfețe miresele cu cele mai frumoase și inedite rochii, dar și cu cele mai noi modele. Care este “politica” pe care o aplicați și cum reușiți să rămâneți în preferințele clientelor?

Ne dorim să depășim nivelul de așteptare a clientelor, targetul nostru este foarte ridicat, din acest motiv muncim mult și studiem piața cu lux de amănunte, astfel încât clientele noastre să găsească la punctul nostru de lucru din centrul orașului (strada Nicolae Bălcescu, nr. 12) tot ceea ce își doresc.

Pentru că activați în acest domeniu, vă propun să dați imaginar 10 ani înapoi și să ne spuneți dacă ați schimba ceva la nunta pe care ați avut-o.

Nu aș schimba nimic, am avut nunta exact cum mi-am dorit-o, am organizat-o împreună cu soțul meu și totul a fost minunat. Am avut lângă mine o echipă extraordinară, o echipă cel puțin la fel de “nebună” ca mine, care m-a ajutat să realizez tot ce mi-am dorit. Pe această cale mulțumesc echipei Daisy Sara care ne-a fost alături acum 10 ani și sunt în continuare partenerii noștri.

Nu sunteți doar un manager de excepție, ci și mama, și soție model. Vă rog să adresați un gând și un sfat viitoarelor mirese, pentru pregătirea nunții, evenimentul în sine, dar și viața de familie.

O nuntă dacă nu este organizată și planificată din timp poate da multe bătăi de cap. Cel mai important lucru în momentul în care se dorește organizarea unui asemenea eveniment este să apelați la specialiștii în domeniu și să ascultați sfaturile lor nu ale celor din jur, ale amatorilor care vorbesc din auzite sau dintr-o experiență negativă. Dacă mirii au alături o echipă de profesioniști, nunta lor va fi cu siguranță EXTRAORDINARĂ. În ceea ce privește viața de familie, dacă domnește respectul reciproc, căsnicia fericită este în mare parte garantată.

Weekend-ul acesta găsim produsele Luada Style la Târgul de nunți de la Centrul de Afaceri?

Weekend-ul acesta suntem prezenți la târgul organizat în cadrul CAEx Bacău, dar și la cel organizat la Iași, la Sala Polivalentă. În perioada târgurilor avem 10% reducere la rochiile achiziționate și voalul va fi oferit cadou. (A consemnat Cezara Luca)

