Un cal căzut în canalul de fugă, salvat de pompierii băcăuani

În această dimineață, la ora 04:59, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină pentru salvarea unei cabaline căzute în apa canalului de fugă al râului Bistrița. Imediat, la fața locului s-au deplasat cinci pompieri salvatori băcăuani, cu o autospecială de intervenție care au constatat că, animalul se afla în apa canalului de mai multă vreme. Acesta era extenuat și nu reușea să ajungă la mal pe cont propriu. Prin mobilizarea rapidă, promptă și eficientă a pompierilor salvatori, care au depus eforturi intense pentru salvarea animalului s-a reușit în aproximativ 25 de minute degajarea acestuia din canalul de fugă. Pentru salvarea calului pompierii militari au intervenit cu ajutorul furtunurilor din dotarea autospecialei. Deoarece proprietarul animalului nu a fost identificat, polițiștii din cadrul IPJ Bacău vor desfășura acțiuni pentru găsirea acestuia.

