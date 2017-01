Social Un bătrân de 89 de ani a tăiat ilegal 25 de copaci de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 03 ianuarie a.c., în jurul orei 15.30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că mai multe persoane taie şi sustrag material lemnos din trupul de pădure în punctul Putredeni din comuna Glăvăneşti. În urma verificărilor poliţiştilor a rezultat că un localnic de 89 ani, s-ar fi deplasat în padurea proprietate cu două căruțe, unde ar fi tăiat 25 de arbori cu diametre între 10 cm şi 24 cm, din speciile frasin, stejar şi jugastru, toţi arborii fiind nemarcaţi de către organele silvice. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere ilegală de arbori. 0 SHARES Share Tweet

