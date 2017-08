– copilul suferă de leucemie limfoblastică acută și trebuie să ajungă în Italia pentru tratament de specialitate Ianis Păduraru este un băiețel de aproape trei ani din comuna Gârleni, județul Bacău, care în urmă cu câteva luni a fost diagnosticat de medicii ieșeni cu „leucemie limfoblastică acută”. De la cruntul diagnostic, familia micuțului a căutat numeroase căi și tratamente care ar putea să-l vindece pe Ianis, iar o șansă reală de salvare există în Italia, la Institutul Oncologic Pediatric San Matteo din Pavia. Această instituție medicală are o rată ridicată de vindecare a bolii la copii. În acest moment, Ianis se află internat în Italia, fiind însoțit de ambii părinți. Familia Păduraru și-a lăsat acasă băiatul cel mare, de 7 ani, aflat în grija rudelor, însă, intenționează să îl aducă în Italia. Pentru că tratamentul durează trei ani, iar posibilitățile familiei sunt reduse, familia face un apel la cei care îi pot ajuta, prin intermediul Crucii Roșii Bacău. Citat: „Părinții au fost găzduiți de români din localitate, nefiind nevoiți să plătească chirie pentru moment. Tratamentul este unul de durată însă, fiind gândit să dureze trei ani, iar posibilitățile financiare ale familiei sunt reduse. Cei care pot sprijini financiar această familie o pot face prin conturile deschise la Banca Unicredit pe numele lui Bogdan Păduraru, tatăl lui Ianis”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director la Crucea Roșie Bacău Donațiile pot fi făcute prin Banca Unicredit, în conturile RO32BACX0000001005322000 lei și RO05BACX0000001005322001 euro. Cod Swift:BACXROBU. 68 SHARES Share Tweet

