Avocatul băcăuan Vlad Fesan i-a trimis ministrului Justiţiei o solicitare prin care atrage atenţia că se impune de urgenţă înaintarea unei propuneri legislative care să vizeze constituirea unei baze de date naţionale a agresorilor sexuali. „Propunerea mea vine din experienţa de avocat în materie penală, accentuată de o situaţie avută de clienta mea, o fetiţă din Bacău de 9 ani care a fost victima unei tentative de răpire. Acest caz, petrecut în dimineaţa zilei de 13.10.2017 mi-a adus înainte o problemă pe care am identificat-o demult: situaţia agresorilor sexuali. Acest tip de agresor este cunoscut prin comportamentul repetitiv, prin gradul foarte mare de recidivă. Atunci când vorbim de victime minore mai ales, există o mare probabilitate ca aceste persoane să recidiveze, mai ales având în vedere faptul că de multe ori victimele nu povestesc ce au păţit, multe fapte de acest fel rămânând nedescoperite. La acest moment, legislaţia noastră nu ne permite decât să închidem aceste persoane în sistemul penitenciar pentru o perioadă limitată de timp. Din păcate nu există nicio posibilitate reală de a urmări eficient aceste persoane după ce s-au eliberat, pârghiile legale fiind foarte limitate”, explică avocatul. „În cazul din 13.10.2017, aşa cum reiese din relatările presei (nu voi da detalii din dosarul de urmărire penală), o persoană deja condamnată de două ori pentru agresiuni sexuale (o dată la doi ani închisoare şi altă dată la nouă ani închisoare) a încercat să răpească o fetiţă de 9 ani din faţa şcolii. Această fetiţă a scăpat datorită inteligenţei şi educaţiei sale, dar şi datorită martorilor. Agresorul a fugit şi, a doua zi, a prins o altă fată, de 17 ani, pe care a răpit-o sub ameninţarea cuţitului şi a obligat-o să se deplaseze într-un loc unde este de presupus ce dorea să facă. Doar prezenţa fantastică de spirit a acestei fete a făcut să nu se întâmple o tragedie. Întrebarea pe care ne-o punem este dacă nu cumva au mai existat mai multe fete agresate care nu au spus nimic între momentul eliberării şi cel al recapturării acestuia, în condiţiile în care cele două fapte s-au petrecut la o zi una de cealaltă”, arată avocatul în solicitarea sa. „Victimele vor putea identifica mai uşor eventuale persoane de acest fel” Avocatul Vlad Fesan cere ca persoanele cunoscute pentru agresiuni sexuale, mai ales îndreptate împotriva copiilor, să fie supravegheate. „Deja foarte multe ţări, dintre care enumerăm Statele Unite ale Americii, Canada, Australia sau în Europa: Marea Britanie, Spania, Franţa, Austria, Malta, Irlanda, Cipru au implementat un sistem de înregistrare a agresorilor sexuali. Această bază de date va fi constituită din toate persoanele care au fost condamnate pentru agresiuni sexuale, va fi actualizată lunar cu poze recente şi cu datele de contact ale fiecărei persoane şi va avea dublu rol: supravegherea unor persoane cu risc ridicat de recidivă, care eventual ar putea să nu fie lăsate să se apropie de o unitate şcolară sau să folosească internetul; victimele vor putea identifica mai uşor eventuale persoane de acest fel într-o bază de date mai redusă decât prezenta bază de date care conţine toate persoanele condamnate din România”, precizează Vlad Fesan. Persoanele de pe această listă ar trebui să raporteze domiciliul, eventualele deplasări, locul de muncă (pentru a asigura că nu se angajează într-un loc unde vor avea contact cu copii, de exemplu). „Detaliile acestei legi sunt de discutat. De exemplu, SUA permit consultarea de către orice persoană a acestei baze de date pe internet, în timp ce în alte ţări, consultarea bazei de date este limitată la autorităţi. De asemenea, este de analizat perioada pentru care va fi înregistrată o asemenea persoană, persoanele cu grad foarte ridicat de recidivă cum ar fi pedofilii, dar şi recidiviştii trebuind probabil să rămână înscrişi pe viaţă”, sunt sugestiile avocatului. Acesta mai menţionează în solicitare că CEDO a verificat deja conformitatea acestor baze de date cu directivele Convenţiei europene a drepturilor omului şi a dat aviz pozitiv. 274 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.