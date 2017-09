O zi plină de emoții la Colegiul Național „Ferdinand I”. Miercuri, 6 septembrie, zi în care se serbează bicentenarul Mihail Kogălniceanu, la „Ferdinand” a avut loc întâlnirea colegiului profesoral care a avut printre altele pe ordinea de zi alegerea membrilor unor consilii, discutarea unui raport privitor la anul școlar precedent ș.a. Întâlnirea a debutat însă cu un moment presărat cu emoții, dar și cu lacrimi de tristețe și de bucurie. Motivul? Trei cadre ale colegiului băcăuan au ieșit la pensie. Este vorba despre prof. Marieana Dobre, prof. Gheorghe Rață și de Maria Bălinișteanu, secretar șef al unității de învățământ. Directorii colegiului, dar și alte cadre didactice au luat cuvântul și au vorbit despre relația profesională pe care au avut-o cu cei trei proaspeți pensionari, au evocat câteva pasaje în care drumurile lor s-au intersectat și le-au urat celor trei viață lungă și numai bine. „Este un moment prin care onorăm ieșirea la pensie a celor trei cadre din școala noastră, trei oameni de mare calitate”, a subliniat prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău. Emoțiile i-au copleșit și pe cei trei „tineri pensionari”, așa cum s-au declarat chiar ei. Profesorul Gheorghe Rață a fost la catedra de Educație fizică și sport a Colegiului „Ferdinand I” de la 1 septembrie 2001, înainte fiind inspector de specialitate.

Marieana Dobre a strâns în cariera sa 37 de ani de profesorat dintre care, ultimii 18, la Colegiul Național „Ferdinand I”. A predat Geografia mai întâi la Liceul „Letea”, apoi la Liceul 4, actualul „Grigore Antipa”, după care a fost inspector de specialitate. „Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot acest drum l-aș alege. Și asta aș spune și colegilor mei, să se bucure de orice clipă, pentru că acești copii pe care noi îi învățăm sunt suflete pure care ne percep foarte bine”, a spus Marieana Dobre, aflată vizibil sub imperiul emoțiilor. Chiar dacă a ieșit la pensie, profesoara de geografie va continua activitatea didactică pentru că dorește să-și încheie proiectele începute. „Nu pot să stau departe de școală pentru că școala a fost viața mea”, a specificat Marieana Dobre. Fosta secretară șefă a colegiului, Maria Bălinișteanu, a ocupat această funcție din 1990, iar soțul său, Constantin Bălinișteanu, a fost profesor de germană la același colegiu din 1970, fiind prezent și el la această manifestare. „De 27 de ani lucrez în acest liceu și sunt foarte mândră că am lucrat aici. Mi-am respectat toți colegii profesori, am fost în relații foarte bune, însă a venit momentul când trebuie să încep o altă etapă a vieții”, ne-a mărturisit fosta secretară șefă a colegiului. Și copiii celor doi au absolvit acest colegiu, deci vorbim practic de o famile de „ferdinandiști”. „Sunt bucuroasă că am ajuns la acest moment. Privesc cu încredere pe mai departe. Familia se va bucura cel mai mult pentru că de acum voi fi disponibilă doar pentru ei”, ne-a mai spus Maria Bălinișteanu. A urmat apoi, ca între colegi, depănarea amintirilor pe care le-au trăit împreună sub acoperișul reputatului colegiu băcăuan. 0 SHARES Share Tweet

