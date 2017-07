Multimedia Un accident a blocat ieșirea din Bacău spre București de Desteptarea -

1 of 9 Sute de maișini au fost blocate în trafic, în această după-amiază, din cauza unui accident petrecut in zona fostului Restaurant Rodica, pe Calea Republicii, din Bacău. FOTO: Roxana-Toma Cezar, Dragoş Ştefan Ţânculescu, Emma Adelina‎, Ciuraru Liliana, Gergely Alyn‎, Iulian Radu‎, Ovidiu George Margină 71 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.