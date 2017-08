CSM Pașcani – Aerostar 1-4 (1-2) Aerostar, singura echipă băcăuană prezentă în eșalonul III, a încheiat perioada de pregătire cu un rezultat pozitiv. Disputat sâmbătă la Pașcani în compania CSM-ului, jocul a fost adjudecat de „aviatori” care s-au impus cu 4-1, 2-1 la pauză. Antrenorul băcăuanilor, Cristi Popovici, a rulat tot lotul valid și a declarat că are o formulă de start dar care poate suferi oricând una două modificări în funcție de situație. „În urma evoluției de la Pașcani noi suntem încrezători chiar dacă am jucat cu o echipă destul de subțirică, echipă care a retrogradat anul trecut. Noi, ca evoluție am fost în regulă”, a mai spus Cristi Popovici care a utilizat în startul partidei următoarea formulă de joc: Hărăguță – Honea, Mihălăchioaie, Mihăeș, Ganea – Buciuman, Chirilă, Adăscăliței, Artene – Pavel și Vraciu. Au mai intrat pe parcurs portarul Popescu și jucătorii de câmp Ichim, Dima, Strat, Preda, Tudorache, Sahru și Istrate. Golurile băcăuanilor au fost marcate de Pavel (2) în prima parte a jocului și de către Artene și Tudorache în repriza secundă. Primul meci oficial al „aviatorilor” în noul sezon se va desfășura marți, 22 august, de la ora 17.30 în deplasare la Mircești, joc din faza a II-a a Cupei României, primul meci din campionatul Ligii a III-a fiind programat sâmbătă în deplasare la nou promovata CSM 2007 Focșani. 0 SHARES Share Tweet

