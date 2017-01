Multimedia Ultima zi de vacanță, fructificată la săniuș de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – vacanta prelungita a elevilor a fost prilej de bucurie pentru cei mici dar si pentru cei mari – iubitorii de distractie au luat calea pârtiilor improvizate din cartierele orasului Ziua de marti s-a dovedit a fi cea mai potrivita pentru sanius, patine sau banalul sac folosit pentru alunecare. Soarele imbietor care a stralucit peste oras i-a scos din case pe copiii care s-au bucurat de ultima zi de vacanta prelungita. Cei din zona centrala a Bacaului au alunecat pe deja cunoscutele pârtii improvizate din apropierea restaurantului Cascada. Curajul s-a impartit pe vârste. Cei mai mari au ales pantele cu denivelari, iar cei mai mici au fost atent monitorizati de parinti sau bunici, pe derdelusurile line din apropiere. 1 of 16 Aventura pe sanie, farase, nailon sau alte improvizatii, s-a lasat cu ceva vânatai, rostogoliri sau cazaturi mai mult sau mai putin spectaculoase. Dincolo pe partea dureroasa, cele câteva ore petrecute pe sanie le-au readus copiilor pofta de distractie si culoare in obraji. Insetati, infometati si infrigurati, cu totii au luat calea spre casa, multumiti de aceasta zi de iarna. De miercuri, incepe rutina. Portile scolilor se redeschid pentru elevi, iar distractia trece pe locul doi. 22 SHARES Share Tweet

