TU, EI, VOI

Vă mai aduceți aminte de Alessandro Pertini, fostul președinte al Italiei (1978 -1985)? Dar de Paulo Rossi, fostul fotbalist al lui Juventus?

Alessandro Pertini (1896-1990) mi-a fost tare drag. A fost un apărător rar al drepturilor omului. Judecat de mai multe ori, condamnat la închisoare/moarte, evadat din penitenciar, opozant virulent al fascismului, a ajuns, după o activitate politică remarcabilă/onestă, Președinte al Italiei. Cota sa de popularitate a fost impresionantă, întrucât era un om de caracter, de o rară verticalitate morală.

Paolo Rossi a apărut ca din neant la mondialul spaniol din 1980. A devenit eroul națiunii. În semifinala cu Brazilia, la care jucau celebrii Zico, Socrates sau Falcao, Paulo Rossi a marcat trei goluri și a trimis Italia în finală. O finală, cu Germania, în care a mai marcat un gol, devenind nu doar campion mondial, ci și golgeterul acestei competiții.

Ce punte putem arunca între președintele unei națiuni și un fotbalist?… După finala acelui campionat mondial de pomină pentru italieni, Squadra Azzurra se întorcea acasă, cu avionul. Veselie maximă. În avion era și un pasager oarecum insolit, Alessandro Pertini, Președintele. La un moment dat, Președintele s-a apropiat de Rossi și i-a spus ceva simplu: ,,Domnule Paulo Rossi, îmi dați voie să vă spun Paulo, să vă tutuiesc? ”… Alessandro Pertini, Președintele, avea 84 de ani. Rossi, fotbalistul, era tânăr de tot. Și-acum, peste ani, gestul lui Pertini mă emoționează. Este, desigur, un fapt de civilizație firesc, dar, într-o lume ca a noastră, care a început să cocheteze cu mahalaua lingvistică, el poate să pară deplasat…

M-a șocat gestul președintelui Iohannis, atunci când i-a recomandat liderului P.S.D., domnul Dragnea, să-i ,,învețe și pe ei (pe miniștri, n.n., I.F.) programul de guvernare. Formula de adresare este, desigur, o mojicie. Una mare, dacă avem în vedere că domnul Klaus Iohannis are și diplomă de profesor. Am constatat că așa se adresează și ziariștilor: Tu, Voi… Am aflat, după câteva lecții de germană, că și în limba lui Goethe este utilizat pronumele de politețe. Sie, Ihnen, Ihr, Ihre, ca pronume de politețe, se scriu mereu cu majusculă. Președintele Iohannis ar putea accesa, pentru o rapidă învățare, și http://www.deutsch-lernen.com. Mojicia a fost profesată cu mare voluptate și de Traian Băsescu. Măcar dumnealui are scuza că a trăit mult prin diferite porturi, unde, uneori, civilizația comunicării poate coborî la subsolul bunului simț.

Pronumele de politețe, zice dicționarul, exprimă o atitudine de respect faţă de persoanele cărora le adesăm un mesaj sau despre care vorbim. Doamnele educatoare și învățătoare, profesorul de limba și literatura română/germană etc au insistat, desigur, asupra acestei exigențe lingvistice/morale. Ne putem tutui cu nevasta, amanta, copiii, nepoții, cu prietenii apropiați, dar caracterul ne invită să știm că limba română, acest minunat fagure de miere, are în structura sa și vorbe de bun simț precum Dumneavoastră, Dumnealor etc. Trasul acesta lingvistic de șireturi îmi provoacă scârbă. Seamănă cu un viol al personalității.