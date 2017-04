Tu ce accesorii cumperi pentru laptop?

In ultimii ani, din ce in ce mai multi utilizatori au inceput sa renunte la PC-urile pe care le au acasa, si sa isi indrepte atentia spre laptopuri, ceea ce cu siguranta se va dovedi a fi o alegere ideala.

Un PC, cu siguranta este un echipament de care ai nevoie, si pe care il folosesti intr-o multime de scopuri, insa trebuie sa tii cont de faptul ca iti va ocupa destul de mult spatiu in casa, plus ca, pe sub birou vor veni o multime de cabluri, ceea ce cu siguranta nu te va incanta, si mai are si dezavantajul ca nu il poti duce cu tine peste tot.

Ei bine, un laptop vine in intampinarea utilizatorilor cu performante identice cu cele ale PC-urilor, insa spre deosebire de acestea, laptopurile ocupa foarte putin spatiu, astfel ca il poti pastra pe birou, dar il poti utiliza si cand esti in pat sau in fotoliu.

Un alt mare avantaj pe care il au laptopurile, il reprezinta faptul ca pot sa fie transportate cu o foarte mare usurinta atat prin casa, cat si atunci cand te duci in week-end pe undeva, sau il poti duce cu tine si la locul de munca.

Tinand cont de toate aceste aspecte, cred ca este clar pentru toata lumea ca un laptop are o multime de avantaje de partea sa, in ceea ce priveste comparatia cu PC-urile, astfel ca este logic ca fiecare utilizator, atunci cand are nevoie de un astfel de echipament, sa isi cumpere un laptop.

Cand ai nevoie sa iti cumperi un laptop, vei putea in functie de buget, sa iti alegi un model nou, care cu siguranta iti va satisface toate nevoile, mai ales daca vei alege un echipament foarte performant.

Pentru un astfel de laptop, poti sa optezi pentru anumite accesorii, precum un set de boxe, o pereche de casti, un mouse, si nu in ultimul rand, o geanta pentru laptop, care va fi folosita in momentul transportarii echipamentului.

Ai posibilitatea si sa iti alegi un echipament refurbished, si cu siguranta un astfel de laptop se va dovedi a fi alegerea ideala pentru tine, tinand cont de faptul ca un astfel de laptop, este cel putin la fel de performant ca si un model nou, daca nu chiar mai performant.

Preturile acestor echipamente refurbished sunt insa mai mici decat preturile echipamentelor noi, astfel ca vei face o afacere foarte buna daca iti vei alege un model de laptop refurbished. Si aceste echipamente se pot dota cu tot felul de accesorii, precum modelele noi.

Ultima categorie de laptopuri de pe piata, cuprinde modelele second hand, insa atunci cand iti alegi un astfel de echipament, trebuie sa tii cont de mai multe aspecte. In primul rand trebuie sa alegi un laptop care are o perioada de garantie valabila, pentru a nu fi nevoit sa suporti costurile unei eventuale reparatii.

Trebuie sa fii atent la mufa alimentare laptop, dar si la bateria echipamentului, pentru ca acestea sunt printre piesele care se schimba cel mai des la un laptop second hand.

Daca ai noroc si iti alegi un astfel de echipament pe care il poti utiliza fara probleme, il poti dota mai apoi cu tot felul de accesorii, care consideri ca te vor ajuta sa te bucuri si mai mult de laptop.