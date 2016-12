Sezonul rece aduce, pe lânga vremea neprietenoasa, o atentie sporita asupra spatiului în care locuim. Nevoia de „acasa”, de armonie, de mix&match între ambient si personalitate se realizeaza prin accente, detalii si accesorii potrivite. Daca simtiti nevoia schimbarii în acest sezon, va ajutam prin câteva repere legate de trendurile pentru 2017. Tendintele în ceea ce priveste culorile dominante ale unui an sunt influentate si de culoarea declarata, „culoarea Pantone a anului”. Daca în 2016 aceasta a fost Rose Quartz, ceea ce s-a vazut în abudenta de pasteluri si tonuri deschise, pentru 2017 pariurile merg pe nuanta „Hunter green”. Adica o zona puternica, intensa, cu influente masculine si foarte eleganta. Acest tip de verde se poate regasi fie intr-o piesa cheie a incaperii-canapea sau fotoliu, fie poate fi punctata prin accente – perne, draperie, abajurul unei lampi. În ceea ce priveste materialele, catifeaua a revenit spectaculos atât in moda feminina, cât si în design-ul interior. Catifeaua este un material nobil, luxos, care da greutate unei compozitii. O poti alege pentru tapiteria unui taburet, a unui fotoliu sau chiar a unei canapele. Sau poti opta pentru finisaje de catifea. Daca tot am adus in discutie tapiteria, unul dintre trendurile majore ale lui 2017 este tapitarea tabliilor de pat. Nu numai ca aceasta alegere da un aer mai elegant dormitorului, dar poate duce camera fie în seducatoarea zona de budoar, fie poate sa-i contureze un stil colonial. Finisajul antichizat ramâne printre preferatele designerilor, poate si pentru ca e destul de versatil, putând fi încadrat atât în amenajari clasice, cât si în unele eclectice sau shabby-chic. Alegeti o astfel de patina pentru masa din dinning, pentru o masa de toaleta sau, de ce nu, pentru o bibiloteca de inspiratie de început de secol XX. 1 of 6 Mai ales ca pentru 2017 ni se propune o iesire din zona minimalista si din cea scandinava. Poate vom intra chiar într-un stil maximalist, mai potrivit unui life-style de familie. Paleta rece de alb-gri si lemn „deschis” este cucerita de tonuri asa numite „de pamânt”. Lemnul mai închis e preferat în combinatii cu mobilier confortabil, ceva mai masiv, cu accente ale anilor ’70. Aglomerarea urbana si lipsa spatiilor verzi a creat nevoia de elemente din natura în amenajarile interioare, asa ca în propunerile designerilor am întâlnit multe plante de apartament, pereti din teracota, finisaje mate, naturale. În ceea ce priveste declinarea acestor trenduri în spatiul românesc, amenajarile tin in continuare cont de criteriile spatiu si buget. Însa exista solutii inovatoare care pot face din orice casa – „acasa”. Un divan, un scaun, piciorul unei mese, blatul mobilei de la bucatarie sunt elemente care pot deveni puncte de referinta pentru un spatiu care sa indeplineasca criterii de functionalitate si design.

Însa dincolo de trendurile propuse pentru 2017, piesele de mobilier facute la comanda, lucrate cu atentie de artizani, respectând criteriile estetice si cele de calitate, vor ramâne piese atemporale care se vor integra perfect în spatiul si familia ta. Dana Chiriac, Elitemob Bacau 0 SHARES Share Tweet