Codul galben de ninsori, viscol și ger și-a intrat în drepturi de vineri și tot de atunci a nins aproape fără oprire, făcând intervenția utilajelor de deszăpezire foarte dificilă. În municipiul Bacău erau pregătite de intervenție utilaje și 150 de angajați ai Direcției de Servicii Publice, care să înlăture zăpada în special din fața unităților de învățământ, a instituțiilor publice, de pe trotuare și din stațiile de autobuz. Cu toate acestea, progresele aproape nici nu s-au văzut mai ales că vântul spulbera zăpada în urmă. În municipiul Bacău, în nopțile care au trecut, mai multe utilaje au fost scoase pe teren pentru a strânge cantitățile de zăpadă adunate peste zi. Acestea au fost depozitate pe terenurile libere aparținând primăriei. În schimb, în timpul zilei, mai mulți cetățeni, dar și numeroși șoferi au semnalat faptul că pe străzi nu s-a intervenit suficient, iar arterele secundare nici nu au fost luate în calcul. ”Facem ce se poate în condițiile în care viscolul, vântul este foarte puternic. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu putem aduce asfaltul la negru pentru că ninge aproape fără oprire”, a declarat viceprimarul Dragoș Ștefan, cel care a coordonat activitățile de deszăpezire. Municipiul Bacău a fost împărțit în șase loturi pentru a ușura deszăpezirea, iar firmele care s-au ocupat de colectarea zăpezii au fost tot cele care au făcut această activitate și în anii trecuți, respectiv Fair Play și Rad Trans. Întrunire a Comitetului pentru Situații de Urgență Bacău Comitetul pentru situații de urgență al municipiului Bacău s-a reunit duminică, la prânz, în biroul primarului Cosmin Necula, pentru a analiza situația în care se află orașul după ninsorile din ultimele zile. Principala problemă a fost soarta școlilor din oraș, iar decizia unanimă a fost că trebuie întrerupt învățământul preuniversitar, în zilele de luni și marți, urmând să fie recuperate cursurile. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au menționat că măsura este cu atât mai necesară, cu cât există șase licee cu mulți elevi navetiști, care în condițiile actuale nu se pot deplasa, iar unele dintre școli nu sunt încălzite încă în mod corespunzător, după perioada de vacanță. S-a dispus ca pentru elevii care au ajuns deja în internate înainte de luarea acestei decizii să le fie asigurată cazarea și hrana fără nici o problemă. Cât despre deszăpezirea orașului, primarul Necula a anunțat că prioritare sunt arterele principale, urmând ca utilajele să intre în cartiere pe timpul nopții, unde însă mașinile parcate sunt obstacole în calea lucrătorilor. Există un efectiv de 101 oameni care dau la lopată, deși inițial se miza pe 150, însă 49, care sunt din alte localități, nu au mai putut face naveta. De asemenea, sunt în mișcare permanentă pluguri, sărărițe, buldoexcavatoare și motofreze, iar noaptea intră în funcțiune peste 20 de buldoexcavatoare, 20 de excavatoare și camioane care degajează străzile de mormanele de zăpadă. Este prima oară când în Bacău se lucvrează la deszăpezire prin sistem GPS, iar utilajele pot fi urmărite și gestionate centralizat, lucru demonstrat de primar pe un computer din biroul său. A fost semnalată și situația unei persoane din cartierul Șerbănești, care avea nevoie de dializă dar nu a putut ieși din curte pentru a merge la spital, din cauza zăpezii troienite pe stradă. Un utilaj a ajuns însă în zonă și problema s-a rezolvat. Reprezentanții CRAB și ai Thermoenergy au spus că nu sunt probleme deosebite cu livrarea apei și căldurii, mai ales că s-a și suplimentat producția de agent termic. Primarul a avertizat agenții economici și asociațiile de proprietari că au obligația să deszăpezească în fața spațiilor comerciale sau blocurilor, iar în caz contrar Poliția Locală va aplica amenzi conform legii. Ce spune Centrul Meteo Centrul Meteo Bacău a comunicat că ninsorile scad în intensitate de duminică seara, dar vor mai dura până luni la prânz, iar vântul bate în continuare și atinge viteze de 46 km/h la rafală și o viteză medie de 16 km/oră. Temperatura resimțită de corpul uman, în condiții de frig și vânt, a fost calculată pentru municipiul Bacău la -31 de grade Celsius duminică și estimată la -23/-25 de grade în zilele de luni și marți. Noaptea vor fi -15 grade, dar treptat vremea va mai prinde câteva grade în plus, astfel că pe 13 ianuarie sunt de așteptat deja temperaturi pozitive pe timpul zilei. Ninsorile vor mai reveni în zilele de miercuri și vineri. Ovidiu Pauliuc

