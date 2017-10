Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacău, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa Năsăud, au organizat o acţiune operativă pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de persoane şi trafic de minori. Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. La data de 05 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S. T.Bacău au efectuat 4 percheziţii domiciliare pe raza judeţului,pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane. Din cercetări a reieşit că, bănuiţii, în cursul anului 2017, prin inducere în eroare, agresiuni fizice, lipsire de libertate şi profitând de imposibilitatea de a-și manifesta voința, ar fi transportat în mai multe rânduri un minor în vârstă de 12 ani și două persoane de sex masculin – majore, în diferite județe din țară, în zone izolate, la amenajări destinate creșterii ovinelor și a vitelor, în scopul exploatării prin muncă. Au fost puse în executare cinci mandate de aducere, pe raza judeţelor Bacău, Bistriţa Năsăud şi Sibiu. Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane, ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău dispunând arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile. Acţiunea s-a realizat cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. 10 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.